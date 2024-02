Norbert Bramlage für Engagement als Privathengsthalter vom Hannoveraner Verband ausgezeichnet

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit ist Norbert Bramlage vom Hannoveraner Verband mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden. Bramlage hat sich als Gründungsmitglied über 34 Jahre für den Verein Hannoveraner Privathengsthalter engagiert.

Norbert Bramlage ist bei der Hannoveraner Privathengstschau in Verden mit der Goldenen Ehrennadel des Hannoveraner Verbandes ausgezeichnet worden. Seit 1989 hatte er den Verein der Hannoveraner Privathengsthalter geleitet. Ingo Pape übernahm Ende letzten Jahres die Interims-Leitung. Auf dem Hof Bramlage in Dinklage im Oldenburger Münsterland wird seit vielen Generationen erfolgreich Pferdezucht betrieben. Landwort Norbert Bramlage hat dort eine Hengststation aufgebaut. Zu den bekanntesten Hengsten, die bei Familie Bramlage angeboten wurden, zählten der Vollblüter Roncalli xx, der Landgraf-Sohn Lafontaine sowie Interpol, Ramires, Dorian, Goldfever II und Don Roncalli.

Norbert Bramlage: immer am Sport orientiert

Norbert Bramlage und seine Frau Bernadette führen den Betrieb. Der mittlerweile kastrierte Argento Vivo v. Armitage, der auf den Mutterstamm des Roncalli xx zurückgeht, bescherte den Züchtern eine weitere Auszeichnung. Für sein weit überdurchschnittliches Abschneiden in der Leistungsprüfung wurde er mit dem Stakkato-Preis ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die auch sein Sohn Argento Conte entgegennehmen konnte.

Doch nicht nur der eigenen Zucht galt die Energie von Norbert Bramlage, sondern auch der Gestaltung der Privathengstschau. Die Schau der Privatbeschäler, „PB“, wie sie einst begann, wurde unter Bramlages Ägide zu einer Veranstaltung, die für jeden Pferdefreund einen festen Platz im Kalender hat. Nicht nur, dass am ersten Samstag im Februar um die 40 Hengste sich ein Stelldichein in der Niedersachsenhalle gaben – nein, Bramlages Kreativität sorgte auch stets für unterhaltsame Intermezzi. Mal waren es Seelöwen, dann Hunde, Akrobaten oder Illusionisten, die das Publikum unterhielten. Selbst Trampoline und eine überdimensionale Wasserkugel, in dem sich Künstler schlängelten, standen schon in der Halle.

Im Rahmen der Privathengstschau würdigte Hengsthalter Ingo Pape Bramlages 34-jähriges Engagement für den Verein der Hannoverschen Privathengsthalter. Bramlage wurde von Verbandspräsident Dr. Hinni Lührs-Behnke mit der Goldenen Ehrennadel des Hannoveraner Verbandes ausgezeichnet. Dazu erhielt der agile Hengsthalter ein Ölgemälde von Manfred Busemann, das den Hengst Argento Vivo zeigt, der auf dem Hof Bramlage zur Welt gekommen ist.