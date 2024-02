Dorothee Schneider reitet nun Hubertus Schmidts Estelle

Dorothee Schneider vermeldet auf Instagram einen Neuzugang: Estelle steht nun bei ihr. Ein Pferd mit einer besonderen Geschichte.

Estelle ist vor ein paar Monaten bei Dorothee Schneider eingezogen. Die Escolar-Tochter stammt aus der Zucht von Heinrich Ramsbrock. Ihre Mutter Wynona ist eine Weltmeyer-Mon Cheri-Tochter. Die großrahmige braune Stute war Sandra Schürner schon beim Züchter als Fohlen aufgefallen. „Da trabte dieses braune Fohlen neben einer eher unbedeutenden Mutter lang, dass es eine Freude war“, erinnert sich die Rheinländerin. Schürner betreibt mit ihrem Mann Axel das Gestüt Gut Neuenhof, sie sind die Besitzer von u. a. Escolar, dem Vater von Estelle.

Bis die Stute, die sich im Stand zwar nicht gerade als Beauty Queen auf den ersten Blick darstellt – dafür aber auf dem Laufsteg, sprich in Bewegung, den Schönheitsköniginnen zeigte, was Sache ist – in den Besitz der Schürners wechselte, brauchte es etwas. Wobei das „Project Runway“ so erfolgreich verlief, dass die junge Estelle die Stutenschau des Westfälischen Pferdestammbuchs als Elitestute verließ. Der „Walk“ (und nicht nur der) hatte also überzeugt …

Die Suche nach dem passenden Beritt war nicht ganz einfach. Denn „einfach“ mal so, das war nicht das Prinzip, nach dem Estelle ausgebildet sein wollte. Nach mehreren Berittwechseln landete Estelle dann auf dem Fleyenhof bei Hubertus Schmidt. Dort saß der Chef und Reitmeister höchstpersönlich im Sattel und bildete die sensible Stute aus.

Ihr Debüt gab die Escolar-Tochter dann auch gleich in Klasse S. Und zwar nicht irgendwo: Beim CDI Hagen, besser bekannt unter dem Titel „Horses & Dreams“, ging Estelle im Frühjahr 2021 ihre erste S-Dressur. In der Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal landete die Stute dort auf Rang fünf. Im selben Jahr siegte sie noch international in Ludwigsburg und ging dort auch schon ihre erste Intermédiaire I. Vorm Schloss Monrepos wurde sie Zweite mit knapp 72 Prozent.

Nach Hubertus Schmidts Abschied vom Sport wurde Dorothee Schneider, deren Sponsorinnen von Familie Schürner den Fuchs Vainqueur erworben hatten, auf das braune Talent aufmerksam. Man kam überein, dass die Mannschafts-Olympiasiegerin die Stute einmal ausprobieren könnte. So reiste die Reitmeisterin Schneider zum Reitmeister Schmidt. Und es machte „klick“. Schneider, die schon mit Stuten wie Forward Looking oder Diva Royal erfolgreich war, fand den Draht zu der Stute.

Offiziell hat Dorothee Schneider den Stallwechsel von Estelle nun auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gemacht. In Trainingssequenzen zeigt sie, dass die Grand Prix-Lektionen schon gemeinsam funktionieren.