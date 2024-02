1,60 Premiere in Abu Dhabi: Zinedream lässt mit David Will King Edward hinter sich

Besser als heute beim CSIO5* in Abu Dhabi hätte das erste 1,60 Meter-Springen des 2016er OS-Siegerhengstes Zinedream mit David Will nicht laufen können!

Die Springsportwelt schaut dieses Wochenende nach Abu Dhabi, wo die erste Station der neuen FEI League of Nations stattfindet. So der neue Name der FEI-Nationenpreisserie der Springreiter. Dementsprechend prominent besetzt sind die Starterfelder in der Wüste. Aber ein vierbeiniger Rookie hat sie heute alle überflügelt: Zinedream unter David Will.

Es sind die Wochen der Premieren für den zehnjährigen Westfalen v. Zinedine, der 2016 als Siegerhengst der OS-Körung aufs Gestüt Bonhomme wechselte. Seit September 2022 hat David Will den schicken Braunen unter dem Sattel. Ende Januar sprangen sie erstmals für Deutschland in einem Nationenpreis und belegten Rang zwei. Das war noch auf 1,55 Meter-Niveau. Heute in seiner ersten 1,60 Meter-Prüfung bliebt Zinedream nicht nur zweimal null, er ließ in 44,68 Sekunden auch noch das derzeit beste Paar der Welt mit Weile hinter sich.

Das sind die beiden Doppelweltmeister, Henrik von Eckermann (SWE) und King Edward, die mit fehlerfreien 46,10 Sekunden Zweite wurden. Rang drei ging ebenfalls nach Schweden, an Rolf-Göran Bengtsson auf dem Holsteiner Verbandshengst Zuccero v. Zirocco Blue. Auch sie waren zweimal null, ließen sich aber Zeit: 50,79 Sekunden.

Aus Deutschland waren sonst nur Christian Kukuk und Mumbai in der Prüfung am Start. Nach zwölf Strafpunkten im ersten Umlauf hatten sie mit der Entscheidung nichts mehr zu tun.

Alle Ergebnisse aus Abu Dhabi finden Sie hier.