Feiern in Bayern – Dressurreiterin Victoria Michalke ist nun Victoria Nielsen

Victoria Michalke und Denis Nielsen haben geheiratet. Und das ist nicht der einzige Grund zum Feiern in Bayern.

Gestern hat Victoria Michalke bzw. nun Victoria Nielsen die gute Nachricht auf ihrer Instagram-Seite geteilt: „Mr & Mrs. Nielsen. Wie hatten einen tollen Tag! Danke an alle, es war MEGA! So eine tolle Familie und Freunde kann man sich nur wünschen!“

Und dann hatte Springreiter Denis Nielsen, ehemaliger U25 Spring-Pokal Sieger und Deutscher Meister, vorgestern auch noch Geburtstag, seinen 32. Seine Frau Victoria feiert ihren 32. Geburtstag im November.

Sie gehörte einst zur Stammbesetzung in den deutschen Nachwuchskadern. 2007 gewann sie mit Rubioso N Mannschaftsgold bei der Junioren-EM in Nussloch. Auch hat sie mehrere junge Pferde in den Sport gebracht, wie zum Beispiel den Dimaggio-Sohn Duke of Britain, der nun mit Frederic Wandres Ersatzpferd für die Olympischen Spiele in Tokio ist. Unter Victoria Nielsen hatte er bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde 2013 Rang vier belegt. Außerdem hatte Nielsen ihre eigene Stute, die Stedinger-Tochter Novia in Verden auf dem WM-Viereck präsentiert und war damals Sechste. Mit ihr ist Nielsen Grand Prix-erfolgreich.

Wir gratulieren den beiden und wünschen alles Gute!

www.instagram.com