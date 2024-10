Feine Kommunikation mit dem Pferd: Online-Seminar mit Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl

Gelassenheit und eine vertrauensvolle Bindung mit dem Partner Pferd sind Grundlage für ein harmonisches Bild im Sattel. Wie das gelingt, zeigen am 23. Oktober ab 15 Uhr die Geschwister Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl live aus Aubenhausen.

Viele Reiter wünschen sich, dem eigenen Pferd Ruhe und Sicherheit geben zu können. Eine von Respekt und Vertrauen geprägte Beziehung ist der Schlüssel dafür. Probleme im Sattel treten oftmals dann auf, wenn Missverständnisse in der Kommunikation vorliegen. Feine Kommunikation, so wie Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin sie vorleben, ist für viele ein Traum.

Feine Kommunikation mit Jessica von Bredow-Werndl, Benjamin Werndl und Anne Krüger-Degener

Am 23. Oktober ab 15 Uhr sind die Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin Werndl Gastgeber eines neuen PM-Online-Seminars zur feinen Kommunikation zwischen Reiter und Pferd. Mit ihrer Stute Dalera gewann Jessica von Bredow-Werndl jüngst Gold mit der Mannschaft sowie in der Kür bei den Olympischen Spielen in Paris.

Unterstützt wird das Team dabei von der zertifizierten Tiertrainerin Anne Krüger-Degener, die über ihr Trainingskonzept HarmoniLogie® bekannt ist für eine feine Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in das Training der Geschwister und erfahren mehr über ihre Ausbildungsphilosophie. Übertragen wird live aus der Reithalle in Aubenhausen.

Immer wieder Basis- und Grundlagenarbeit als Lösung für die weitere Ausbildung

Wenn sich Pferd und Mensch verstehen und Missverständnisse vermieden werden, wirkt sich das positiv auf die weitere Ausbildung aus. Dabei ist es egal, ob es sich um das Jungpferd oder den Grand-Prix-Professor handelt: Losgelassenheit, natürliche Bewegungsfreude oder auch ein schwingender Rücken werden durch eine respekt- und vertrauensvolle Beziehung gefördert.

Anmeldung und Kosten für das Online-Seminar

Das Online-Seminar zu den Grundlagen für feine Kommunikation mit Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl dauert anderthalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos möglich für alle Persönlichen Mitglieder (PM) der FN, Nicht-PM-Mitglieder zahlen 39 Euro. Zur Anmeldung über die FN geht es hier. Ebenfalls kostenfrei teilnehmen können ClipMyHorse.TV-Premium-Abonnenten sowie Mitglieder des Aubenhausen Club.

