Partnerschaft zwischen Harmonie & Fairness FAIR PLAY® und #doitride – für eine gemeinsame Zukunft im Pferdesport

Anrecht Investment und JAHR MEDIA verkünden die Partnerschaft zwischen ihren Initiativen Harmonie & Fairness FAIR PLAY® und der Bewegung #doitride. Diese wegweisende Kooperation markiert einen neuen Meilenstein im Pferdesport und setzt sich für ein respektvolles, ethisches und harmonisches Miteinander von Mensch und Pferd ein – sowohl im Wettkampf als auch im Alltag.

Die Marke FAIR PLAY® verkörpert die Werte von Fairness, Harmonie und Respekt im Umgang mit Pferden. Entwickelt von Anrecht Investment und vertreten von Markenbotschafter Christoph Hess steht die Initiative für sportliche Integrität und ethisches Verhalten im Reitsport. FAIR PLAY® zielt darauf ab, das Wohl des Pferdes in allen Aspekten – ob im Dressursport oder beim Freizeitreiten – in den Vordergrund zu stellen. Die zentrale Botschaft lautet: Harmonie zwischen Mensch und Pferd ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen und freudvollen Reitsport.

FAIR PLAY® und #doitride: Fairness und Respekt – das Herzstück der Partnerschaft

Mit der neuen Partnerschaft zwischen FAIR PLAY® und #doitride wird eine starke Kooperation eingegangen, um Reiter, Trainer und Pferdeliebhaber für einen verantwortungsvollen Umgang mit Pferden zu sensibilisieren. Die Bewegung #doitride ermutigt Reiter weltweit, ihr Verhalten zu reflektieren und zu verbessern, indem sie das Wohl des Pferdes über alle anderen Interessen stellt. In diesem Sinne wird die Partnerschaft als Vorbild für einen positiven Wandel im Reitsport dienen.

Anrecht Investment – engagierter Förderer des Pferdesports

Anrecht Investment, als inhabergeführtes Familienunternehmen unter der Leitung der Familie Anrecht, setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für die Förderung des ethischen Reitsports ein. Die Familie Anrecht hat bereits den renommierten deutschen Team-Olympiasieger Frederic Wandres unter Vertrag genommen und den erfahrenen Richter und Trainer Christoph Hess als Markenbotschafter für FAIR PLAY® gewonnen. Diese Persönlichkeiten stehen für die Mission von FAIR PLAY®, den Reitsport durch Harmonie und Fairness auf allen Ebenen zu fördern. Die Familie Anrecht, bekannt für ihr Engagement im Pferdesport, hat zudem den beliebten Publikumspreis Harmonie & Fairness Preis® ins Leben gerufen, um jene zu ehren, die sich durch feinfühliges Reiten auszeichnen.

JAHR MEDIA – Initiator von #doitride

JAHR MEDIA zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Medienhäusern in der Special-Interest-Branche und steht für innovative, zukunftsweisende Konzepte. Mit der Bewegung #doitride hat JAHR MEDIA eine Plattform geschaffen, die sich dem Wohl von Pferd und Reiter verschreibt und durch Kampagnen, Talks und Events den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Pferden in den Fokus rückt. Konstruktiver Journalismus steht bereits jetzt im Mittelpunkt der Kampagne und ist ein weiterer Schritt der strategischen Ausrichtung in die digitale Zukunft von JAHR MEDIA. Durch die enge Verzahnung von Tradition und Innovation sowie die starke Reichweite über digitale Kanäle und Print etabliert sich JAHR MEDIA als unverzichtbarer Partner für Pferdesportler, Trainer und Enthusiasten. Die Mission von #doitride, das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Pferden zu schärfen, bleibt ein zentraler Bestandteil des Engagements im Reitsport.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die Partnerschaft zwischen FAIR PLAY® und #doitride markiert den Beginn einer Bewegung, die den Reitsport positiv beeinflussen soll. Gemeinsam setzen sich beide Initiativen für eine Zukunft ein, in der das Wohl des Pferdes an erster Stelle steht und der respektvolle Umgang zum Standard wird.

Roadshow als Auftaktveranstaltung

Der Startschuss für diese vielversprechende Zusammenarbeit wird durch eine exklusive Roadshow gegeben, die an drei Standorten in Deutschland stattfinden wird:

23. Oktober 2024, Hamburg (Ort: Park-Hotel Hagenbeck), 18:00 – 21:00 Uhr

7. November 2024, Hannover (Ort: TBA), 18:00 – 21:00 Uhr

17. November 2024, Neumünster (Ort: Hotel Altes Stahlwerk), 18:00 – 21:00 Uhr

Ticketpreis: 49,- Euro (inkl. alkoholfreier Getränke und Snacks). Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.

Bei den Live-Veranstaltungen vor Publikum werden Team-Olympiasieger Frederic Wandres und Christoph Hess (Markenbotschafter von FAIR PLAY® sowie renommierter Richter und Trainer im internationalen Dressur- und Vielseitigkeitssport) ihre Expertise und Erfahrungen teilen, um das Konzept FAIR PLAY® x #doitride zu präsentieren. Die Veranstaltungen bieten eine einmalige Gelegenheit für einen intensiven Austausch auf Augenhöhe. Dazu gehören unter anderem Trainingsvideo-Analysen von Zuschauern, ausführliche Q&A-Sessions und vieles mehr. Moderiert werden die Abende von Reiter Revue Chefredakteurin Karolin Leszinski.

Tickets können ab sofort unter www.roadshow-fair-play.de erworben werden.