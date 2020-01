Verden: Tiertrainerin Anne Krüger-Degener hält Vortrag über ihr Konzept der HarmoniLogie®

Wenn man ihr bei der Arbeit mit ihrem Pferd, ihren Hunden und oft auch anderen Tieren zusieht, dann besteht kein Zweifel mehr: Es gibt sie, die vollkommene Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Daran lässt Anne Krüger-Degner ihre Zuschauer auf großen Veranstaltungen in ganz Europa regelmäßig teilhaben. Nun ist die bekannte Tiertrainerin am 31. März 2020 im Deutschen Pferdemuseum in Verden zu Gast.