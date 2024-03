Frederic Wandres‘ Louisdor-Preis Finalist Harrods wird Texaner

Der Hof Kasselmann meldet den Verkauf des schicken Dunkelfuchses Harrods in die USA.

Der heute elfjährige Harrods zählte einst zu den viel versprechendsten Nachwuchspferden Deutschlands. Zur Welt kam der Hochadel-Rotspon-Sohn bei Bernhard und Nadine Venhaus. Ausgebildet wurde er auf dem Hof Kasselmann. Zunächst stellte Nicole Wego-Engelmeyer den Dunkelfuchs vor und ritt ihn beim Bundeschampionat 2018 auf Rang zehn im Finale. Auch die ersten Siege in Dressurpferdeprüfungen der Klasse M holte er noch mit Nicole Wego-Engelmeyer, ehe Frederic Wandres Harrods‘ Beritt übernahm.

Knapp ein Jahr nach seinem letzten Sieg in Dressurpferde-M gewann Harrods mit Wandres seinen ersten Prix St. Georges. Es war das Corona-Jahr 2020. Ansonsten sah man auf Turnieren nicht viel von dem Paar. Im Herbst 2021 ritt Wandres Harrods in Ankum erstmals Intermédiaire II und gewann ebenfalls. 2022 qualifizierte sich das Paar für das Louisdor-Preis Finale. In der Einlaufprüfung waren sie noch Zweite hinter dem überragenden Fendi von Sönke Rothenberger. Im Finale wurde es Rang sieben. 2023 stellte Wandres Harrods national noch mehrfach siegreich in Grand Prix vor.

Nun meldet der Hof Kasselmann auf Instagram, dass Harrods nach Nordtexas verkauft wurde, an die „gute Kundin“ Lisa Blackmon von Black Star Horses.

Im kommenden St.GEORG 4/24 (ab 26. März im Handel) lesen Sie übrigens eine Reportage über den Alltag des Kasselmann-Teams in Wellington, Florida, wo sie die Winter- und ersten Frühjahrswochen verbringen. Auch Harrods war beim Global Dressage Festival schon erfolgreich im Turniereinsatz. Demnächst dann ja vielleicht mit seiner neuen Reiterin.