Gewinne Pfleger des Jahres

Sie haben für den Pfleger des Jahres abgestimmt, den St.GEORG gemeinsam mit Happy Horse sucht? Dann dürfen Sie sich hier Ihre Belohnung abholen. Wir verlosen unter allen, die abgestimmt haben, Preise im Wert von über 5.000 Euro.

Wir verlosen unter allen, die abgestimmt haben, die aufgeführten Preise, die einen Gesamtwert von 5.000 Euro überschreiten.

Wichtig: Nur wer abgestimmt hat, ist zur Teilnahme berechtigt.

MagicBrush

Wir verlosen insgesamt zwölf Pflegesets im Wert von 560 Euro. Je vier von den folgenden Sets:

Pferdepflege Set True Love

Bürstenset + Shampoo + Pflegespray

Mit dem MagicBrush Pferdepflege Set wird dein Pferd strahlend sauber. Die fröhlich frischen Bürsten Farben mit dem wunderschönen Aufdruck bringen Freude und Glanz in jeden Stall, kombiniert mit dem Wash&Shine Pflegeshampoo Fruit Surprise mit fruchtig frischem Waldbeeren Duft und veganer Seide, abgerundet mit Care&Shine Pflegespray Fruit Surprise – ohne Silikone mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen für extra seidigen Glanz. So bist Du bestens vorbereitet für den Frühling: mit frischer Sauberkeit, seidigem Glanz und guter Laune.

Pferdepflege Set Deep Sea

Bürstenset + Shampoo + Pflegespray

Mit dem MagicBrush Pferdepflege Set wird dein Pferd strahlend sauber. Die frischen bunten Bürsten Farben mit dem stilvollen Aufdruck bringen Freude und Glanz in jeden Stall, kombiniert mit dem Wash&Shine Pflegeshampoo Sensitive mit wertvollem Alor Vera Extrakt und veganer Seide, abgerundet mit Care&Shine Pflegespray Sensitive – ohne Silikone mit 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen für extra seidigen Glanz. MagicBrush bringt frische Sauberkeit, seidigen Glanz und gute Laune in Deinen Stall.

MagicBrush Pferdepflege Set Pure Nature

Bürstenset + Shampoo + Pflegespray

Mit dem MagicBrush Pferdepflege Set wird dein Pferd strahlend sauber. Die fröhlich frischen Bürsten Farben mit dem wunderschönen Aufdruck bringen Freude und Glanz in jeden Stall, kombiniert mit dem Wash&Shine Pflegeshampoo Fruit Surprise mit fruchtig frischem Waldbeeren Duft und veganer Seide, abgerundet mit Care&Shine Pflegespray Fruit Surprise – ohne Silikone mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen für extra seidigen Glanz. So bist Du bestens vorbereitet für den Frühling: mit frischer Sauberkeit, seidigem Glanz und guter Laune.

Hier noch mehr Pflegesets finden: www.magicbrush.com

Mühldorfer

Futterset

10 Mühldorfer-Pakete und jedes enthält:

– 1 Sack Revital Klinkum prebiotic

– 1 Sack iQ Landwiesen Mash

– 1 Dose Elektrolyt

– 1 Mühldorfer Bio-Huföl

– 1 Mühldorfer Fly-Away

Mehr Pferdefutter hier finden: www.muehldorfer-pferdefutter.de

Mehr zum Tag des Wissens

EQUITEAM

Je einmal gibt es ein Produkt von Equiteam im Gesamtwert von 338 Euro zu gewinnen.

Doppellonge Pro Balance

Mit der Doppellonge Pro Balance kannst du dein Pferd abwechslungsreich bewegen. Die Arbeit an der Doppellonge kommt dem Reiten sehr nahe, weil man sehr schön auf Stellung und Biegung des Pferdes einwirken kann. Das sind die Vorteile der Pro Balance Doppellonge:

Leichtes Handling und Sicherheit durch die getrennten Leinen

Mit der Doppellonge kannst du dein Pferd gut stellen.

Gibst du an der Doppellonge gut nach, erweiterst du den Rahmen des Pferdes, um die korrekte Dehnungshaltung zu ermöglichen

Optimales Gleiten durch die Ringe des Longiergurtes, bzw. je nach Verschnallung durch die des EQUIZAUM, ermöglicht schnelle Nachgiebigkeit der Hand.

Leicht zu reinigen – einfach mit Wasser abwaschen

Equizaum® Black Deluxe

Equizaum® – der perfekt anpassbare Alleskönner. Der Equizaum® wird in Handarbeit aus Biothane gefertigt.

Der Equizaum® ist ein Multitalent: Sein modularer Aufbau ermöglicht bis zu 7 Funktionen (Sidepull, Trense, Halfter, Kappzaum). Die Basisversion des Equizaums® beinhaltet die Funktionen Kappzaum (1 Ring auf der Mitte des Nasenriemens) und Halfter.

Der Equizaum® ist erhältlich in den Standardgrößen: Shetty, Pony, G-Pony, Vollblut, Kleines Warmblut, Warmblut, Kaltblut sowie Maßanfertigungen!

Equizügel®

Größenverstellbarer „Zügelring“

Bei dem Equizügel® handelt es sich um einen mittels Schnalle größenverstellbaren „Zügelring“ aus Biothane mit einer verschiebbaren Polsterung. Die Schnalle zur Größenregulierung liegt im Polster eingebettet und sitzt somit unter dem Pferdehals, so dass sie den Reiter beim Umgreifen des Zügels nicht stört. Ein zusätzlicher D-Ring für die feine Bodenarbeit bzw. Horsemanship befindet sich ebenfalls an der Unterseite des Equizügels und lässt sich toll kombinieren mit unserer 7m langen Federleicht-Leine, die gerade einmal 225g wiegt.

Mehr dazu: equi-team-shop.de/

BACK ON TRACK

Der Gewinner darf sich über einen Gutschein für einen Warenwert von 243 Euro freuen. Ganz individuell können Sie sich einen eigenen Warenkorb auf der Back on Track-Webseite zusammenstellen.

Mehr Infos: backontrack.com

ROECKL



Reithandschuhe Mendon

Bewährte ROECK-GRIP® Qualität trifft auf modische Melange-Optik! Der MENDON begeistert nicht nur durch eine exzellente Passform und hohe Funktionalität am Zügel, er ist auch ein echter Hingucker. In den aufwendigen Verarbeitungstechniken und dem innovativen Material-Mix zeigt sich die ganze Handschuhmacherkunst von Roeckl Sports: Auf der Oberhand sorgt die elastische, atmungsaktive und zudem feuchtigkeitsabsorbierende Melange Lycra für ein angenehmes Handklima. Micro Mesh und perforierte REFLECT Einsätze unterstreichen den luftig-leichten Charakter. Das exklusive ROECK-GRIP® bietet maximale Griffigkeit und ermöglicht feinfühlige Zügelhilfen für eine harmonische Kommunikation zwischen Pferd und Reiter. Praktisch: Der Oberhandriegel zieht breit von der Innenhand nach oben und gewährleistet so einen optimalen Sitz am Handgelenk. Dank der Funktion TOUCHSCREEN COMPATIBLE ist die Bedienung von Smartphones und Tablets problemlos möglich.

Wir verlosen zehn Paar der MENDON-Handschuhe, die einen Gesamtwert von 499 Euro haben.

Mehr Infos: www.roeckl.de/produkte/reitsport/sommer/

EFFOL

Der Effol Turniereimer, gefüllt mit einer Auswahl an hochwertigen Effol Produkten, hält das Wichtigste für die Pferdepflege bereit: Alles für gesunde Haut und Hufe, das Beste fürs Fell, geprüfte Insektenabwehr, gesundes Belohnungsfutter sowie ausgezeichnete Lederpflege der Marke effax. Im Wert von 270 Euro verlosen drei Turniereimer.

Mehr Pflegeprodukte unter: www.effol.de

INVICTUS

Invictus Necesse Pad

Dünn – Effektiv – Atmungsaktiv – Rutschfest:

»Das Smart Material mit den intelligenten Molekülen ist – im Sinne des Wortes – das Zentrum des Invictus Pads. Mit dieser Technologie können Sie sicher sein, dass der Rücken Ihres Pferdes optimal geschützt ist, ohne das die Passform des Sattels beeinträchtigt wird. Das Material ist atmungsaktiv.

» Das 3D Abstandsgewebe auf der Unterseite des Pads fördert zusätzlich die Anpassungsfähigkeit des Pads an den Pferderücken und verhindert einen Wärmestau.

» Das synthetische Wildleder auf der Oberseite ist atmungsaktiv und rutschfest.

Wir verlosen das Sattelpad im Wert von 159 Euro einmal.

Mehr dazu: invictus-equestrian.de

Löwe Trensen

Stirnriemen

3×1 Gutschein für einen Stirnriemen Ihrer Wahl im Wert von je 100 Euro.

Hier geht’s zu den zur Auswahl stehenden Stirnriemen: www.loewe-trensen.de/wunschstirnriemen

Uvex Perfexxion II

Reithelm Uvex Perfexxion II

Die Weiterentwicklung des sportlichen Klassikers uvex perfexxion setzt neue Maßstäbe in Sachen Klimaregulierung und Tragekomfort. Die neue 5-Eck- Wabenstruktur der vergrößerten Belüftungskanäle ist nur ein Element des neuen und innovativen Designs. In fünf matten Farbkombinationen lässt er den Reiterpuls höherschlagen. Sicherheit in perfexxion!

Erhältlich in den Farben: sand mat, black mat, brown mat, blue mat und anthracite mat

Größen:

xs-s (52-55 cm)

s-m (55-57 cm )

m-l (57-59 cm)

l-xl (59-61 cm)

Wir verlosen den Helm im Wert von 250 Euro einmal.

Infos zu weiteren Helmen unter: www.uvex-sports.com

QHP

Hüfttasche mit Flecht-Set

Hüfttasche mit verschiedenen Fächern in denen alle Utensilien für das frisieren eines Pferdes benötigt werden. Die Tasche kann während des Einflechtens oder frisieren mit Hilfe des Gurtes um die Hüfte gehangen werden. Somit hat man alles direkt bei der Hand. Die Tasche wird mit Inhalt geliefert.

Wir verlosen jede Farbe jeweils einmal. Der gesamte Gewinn hat einen Wert von 150 Euro.

Farben: Grau/Schwarz, Lime/Grau, Navy/Grau, Rosa/Grau

Mehr Infos dazu: www.qhp.nl

Vitandar

Infrarot Stallgamasche XL

Die VITANDAR XL Stallgamaschen sind eine Weiterentwicklung der ’normalen‘ Stallgamaschen. Sie sind um einiges höher geschnitten, um mehr Wirkung im Bereich der Gelenke zu erzielen. Entwickelt worden in Zusammenarbeit mit Tierärzten für die Heilung nach Verletzungen und Operationen.

Die XL Stallgamaschen können wie die normalen Stallgamaschen die Wund- und Knochenheilung nach einer Operation fördern. Die Infrarot-Keramikmembran verbessert die Durchblutung des Gewebes und kann den Heilungsprozess beschleunigen.

Zu gewinnen gibt es ein Paar der Stallgamaschen im Wert von 189 Euro.

Weitere Stallgamaschen gibt es hier: www.vitandar.de

Königs

Königs Stiefelette „Capri“

Die neue Stiefelette „Capri“ aus dem Hause Königs vereint Komfort und Eleganz. Die raffinierte Stiefelette mit zweifachem Reißverschluss über dem Spann, wird aus bestem Rindleder gefertigt. Für einen besonderen Tragekomfort sorgen die weiche Polsterung und die Gummizüge in Kontrastfarbe.

Die Stiefelette im Wert von 166 Euro ist erhältlich in den Größen 2 ½ – 11.

Mehr Infos unter: www.reitstiefel-koenigs.de

SOMEH

Putztasche

Optimal für den täglichen Einsatz bei der Pferdepflege.

12 verstellbare Innentaschen

Diverse Dokumententaschen

1680 D W/PVC Backing

4 vor Nässe und Schmutz schützende, gummierte Füße

Ergonomisch geformter, verstellbarer Schultergurt

Wir verlosen drei Taschen, die insgesamt einen Wert von 240 Euro haben.

Noch mehr Für Pferd und Reiter unter: www.someh-bags.com

EquiMind

Online Reitturniere und Training

Die Teilnahme an Reitturnieren mit hohen Teilnahmekosten und komplizierter Anreise wird durch EquiMind zu einer Sache der Vergangenheit. Aus 10 verschiedenen online Reitdisziplinen, darunter Dressur, Western, Voltigieren, Springen, kann jeder Reiter wählen, ob er seine bevorzugte Klasse als Turnierteilnahme oder Training einsenden möchte.

Die Teilnahme an den monatlich abgehaltenen Turnieren ist einfach: anmelden, üben, Ritt auf Video aufnehmen, einschicken und gewinnen. Qualifizierte Richter bewerten jeden Ritt. Schleifen, Preise und Protokolle werden anschließend mit der Post versandt. Wir verlosen 5 Gutscheine, die jeweils einen Wert von 50 Euro haben.

Hier mehr zu den Turnieren erfahren: www.equimind.de

EquiDelta

Pferde-Physiotherapie und -Osteopathie

Preis : 1 kompletter Pferdephysiotherapie und -osteopathie Ersttermin im Wert von 120 Euro plus Anfahrt (bis max. 200 km Radius von 21770).

Details unter equi-delta.de

Ross Reiter

DVD-Set zum Lernen im Bereich Pferdemassage

Wir verlosen ein Set des Kompaktkurses im Wert von 50 Euro, der aus 2 DVD plus Skripten sowie 6 Lernkarten besteht.

Das Material ist in zwei Teile gegliedert, die sich an die Inhalte meiner Seminare anlehnen.

Wer bereits einen Einsteigerkurs absolviert hat, kann deshalb getrost zum Aufbaukurs greifen. Alle anderen erfahren im ersten Teil alles, um ihr Pferd von vorn bis hinten zu verwöhnen. Alle Griffe und Techniken werden ausführlich auf der DVD erklärt. Die laminierten Massagekarten können Sie mit in den Stall nehmen, damit Sie nicht alles auswendig lernen müssen.

Einführung in die Pferdemassage DVD & Skript

Martina Stöbe, staatlich geprüfte Physiotherapeutin und Pferdephysiotherapeutin, bringt Ihnen in Theorie und Praxis bei, Ihr Pferd eigenhändig zu massieren, zu mobilisieren und zu dehnen. Die Grundlagen der Anatomie helfen Ihnen, zukünftig Probleme frühzeitig zu erkennen. Mit den erlernten Techniken halten Sie Ihr Pferd lange fit, glücklich und leistungsfähig.

Aufbaukurs Pferdemassage DVD & Skript

Zu den Grundlagen aus der Einführung in die Pferdemassage kommen nun die Bereiche: Beine, Schweif, Lendenwirbelsäule und Kopf hinzu. Im Skript finden sie außerdem verschiedene Massageabläufe wie z.B. die Wartungsmassage, Abschwitzmassage, Problemzonenmassage, Kopfmassage, usw.

Mehr zum Them: www.ross-reiter.com

KYBALIKS

Für besseres Wohlbefinden

Für die Auslosung unter den Lesern spendet Kybaliks, auch je nach Wunsch oder Problemfeld, folgendes:

2 Schulter-Nacken-Wohl oder Rücken-Hüft-Wohl oder Sitzkissen

2 Sets Reorganisationsbänder, nach Wahl aus den 6 verfügbaren Modellen

2 Genickschoner lang

Hier mehr dazu erfahren: www.kybaliks.de

Reitbommel

Reitbommel fürs feine Händchen

3x Bommel im Wert von je 15 Euro in schwarz, blau, rot

Der Reitbommel® erleichtert das Erlernen eines ausbalancierten Sitzes mit einer ruhigen und unabhängigen Reiterhand. Ohne einen ausbalancierten Sitz ist gutes Reiten nicht möglich. Er gibt dem Reiter Stabilität beim Reiten, ohne ihn – wie es beim Riemchen der Fall ist – in seiner Zügelführung zu beeinträchtigen. Hier mehr dazu erfahren.

Mehr zu den Bommeln: www.reitbommel.de

Filogran

Armbänder und Schlüsselanhänger

filogran – handgefertigte Seilkunst für Dich und Dein Pferd. Mit diesen trendigen Accessoires kannst Du Dich passend zu Deinem Pferd kleiden. In liebevoller Handarbeit fertigen wir Knotenhalfter, Halsringe, Bodenarbeitseile und vieles mehr an. Jedes Produkt wird individuell nach Kundenwunsch angefertigt.

Zu gewinnen gibt es:

10 Armbänder (Größenverstellbar, filigran, individuell)

(5 x in 3mm. Das sind diese mit Lebensbaum und Unendlich Symbol;

5 x in 6mm. Diese mit Kleeblatt und Einhorn Anhänger)

dazu 5 Schlüsselanhänger (trendig, stabil und ein Blickfang)

sowie 5 Mini Knotenhalfter als Schlüsselanhänger (passend zum Pferd, individuell nach Kundenwunsch)

Noch mehr Handkunst: www.filogran.de

