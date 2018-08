Glück im Unglück: Gert-Jan Brugging kommt bei Autounfall mit gebrochenem Arm davon

Erst vor zwei Wochen haben sich Gert-Jan Bruggink und seine langjährige Lebensgefährtin Pia-Luise Aufrecht getraut. Statt Flitterwochen steht nun aber erst einmal Krangengymnastik auf dem Plan. Bei einem Autounfall brach sich der niederländische Springreiter den Arm.

Der Unfall ereignete sich schon am Dienstagabend. Gert-Jan Bruggink war auf dem Heimweg von einer Masterclass-Veranstaltung im Stall Schröder, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 37-Jährige fuhr gegen einen Baum, laut Polizeibericht sei auch Alkohol im Spiel gewesen, so das Nachrichtenportal Hoefslag. Pia-Luise Aufrecht-Bruggink, die dem Niederländer erst vor zwei Wochen das Ja-Wort gegeben hatte, schob den Unfall allerdings auf die Müdigkeit: „Er war in letzter Zeit sehr beschäftigt, hatte viele Reisen und Turniere.“ Sie sei vor allem erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Der Baum hatte das Auto glücklicherweise nur auf der Beifahrerseite getroffen.

Gert-Jan Bruggink musste den Führerschein vorläufig abgeben, trägt nun einen Gips. In etwa sechs Wochen will die Niederländer aber schon wieder im Sattel sitzen. Vorher geht es vermutlich noch ins Autohaus: An dem Wagen entstand ein Vollschaden.

Quelle: Hoefslag, Grand Prix Replay