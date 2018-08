Sport am Wochenende: Letzter Formcheck vor Tryon

Das Turnier der Sieger in Münster ist für die deutschen Dressurreiter letzte Möglichkeit, um sich noch einmal bei Bundestrainerin Monica Theodorescu für eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften zu empfehlen. Auch im Parcours werden spannende Entscheidungen erwartet.

Internationales Spring- und nationales Dressurturnier „Turnier der Sieger“ (CSI4*/CDN) in Münster

Vor der eindrucksvollen Kulisse des münsterschen Schlosses findet schon seit Jahrzehnten ein internationales Dressur- und Springturnier statt. In diesem Jahr steht die Veranstaltung jedoch besonders im Fokus, weil die Nominierung unseres Dressurteams für die Weltreiterspiele kurz bevor steht. Schon in drei Wochen wird es im Viereck um die Titelverteidigung für die deutsche Mannschaft gehen. Während unsere Athleten für Springen, Vielseitigkeit und die weiteren Disziplinen bereits benannt sind, herrscht in der Dressur noch großes Rätselraten. Das Turnier der Sieger soll letzte Entscheidungshilfe für die Bundestrainerin sein. Zudem geht es für die Springreiter in die nächste Etappe der DKB-Riders Tour 2018. Drei Reiter, die bereits das Ticket für Tryon gelöst haben, werden im Parcours unterwegs sein: Marcus Ehning, Laura Klaphake und Simone Blum haben ihr Kommen angekündigt.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) in Vancouver-Langley/CAN

Söhnke Theymann (Iserlohn)

Internationales Springturnier (CSI5*) in Valence/FRA

Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen)

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOJY) in Beijing/CHN

Laura Hinkmann (Hamm); Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Julius Reinacher (Rosendahl)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Verbier/SUI

CSI3*: Pia Reich (Bad Bellingen)

CSI1*: Anna Biedermann (Schopfheim), Emilia Kiefer (Schopfheim)

Internationales Springturnier (CSI3*) in Zandhoven/BEL

Finja Bormann (Harsum); Heiner Ortmann (Zolling)

Internationales Distanzturnier (CSI2*) in Monpazier/FRA

Sabrina Arnold (Kirchheim)

