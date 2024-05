Goldenes Reiterkreuz für Albert Darboven

Im Rahmen des Hamburger Spring- und Dressurderbys ist Albert Darboven mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet worden. Überreicht wurde die Auszeichnung von FN-Präsident Hans-Joachim Erbel.

Seit vielen Jahren ist Albert Darboven, Hamburger Unternehmer und Kaffeeröster, Hauptsponsor des Deutsche Spring- und Dressur-Derbys. Und nicht nur das. Darboven und sein Unternehmen setzen sich auch für den Turniersport an der Basis ein. 2015 startete er in Kooperation mit der Veranstaltungsagentur En Garde und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) die J.J.Darboven Vereinsinitiative, mit deren Hilfe Reitvereine den Kaffeebereich ihres Turniers aufwerten und gleichzeitig die Finanzierung ihrer Veranstaltung verbessern können. Von der Vereinsinitiative konnten bis Ende 2023 bereits 800 Turnierveranstalter profitieren.

Darbovens Lebensweg

Albert Darboven wurde 1936 in Darmstadt geboren und 1953 von seinem Großonkel Arthur Darboven adoptiert, um den Familiennamen führen und in die Erbfolge des von Johann Joachim Darboven 1866 gegründete Familienunternehmens eintreten zu können. J.J.Darboven war seinerzeit der Erste, der gerösteten Kaffee in Tüten verschickte und Zucker in Würfeln verkaufte. Albert Darboven trat nach seiner Ausbildung 1960 aktiv in das Unternehmen ein und bestimmt bis heute dessen Geschicke.

Neben Kaffee sind Pferde Albert Darbovens zweite große Leidenschaft. Bis vor 20 Jahren war er selbst aktiver Polospieler. Er betreibt das Vollblutgestüt Idee, war bis 2020 über 40 Jahre lang im Hamburger Renn-Club aktiv und sprang mehrfach als Finanzier des Deutschen Galopp-Derbys ein.

Für sein Engagement wurde er nun von der FN mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.

Im PM-Forum der Persönlichen Mitglieder ist 2022 ein ausführliches Porträt über Albert Darboven erschienen.