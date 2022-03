Gustav-Rau-Medaille für Ulrike Struck, Zuchtleiterin des Stammbuchs für Kaltblutpferde Niedersachsen

Die langjährige Zuchtleiterin und Geschäftsführerin des Stammbuchs für Kaltblutpferde Niedersachsen, Ulrike Struck, ist für ihre Verdienste in der Pferdezucht mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze von der Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ausgezeichnet worden.

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung des Stammbuchs überreichte der stellvertretende Vorsitzende des FN-Bereichs Zucht Joachim Völksen die Ehrung an Ulrike Struck.

Einst selbst leidenschaftliche Reiterin, studierte diese in der Landwirtschaftskammer Hannover in Göttingen Agrarwissenschaften. Bis heute ist die Uelzenerin den Landwirtschaftskammern treu geblieben, so ist Ulrike Struck Fachreferentin für Pferdezucht und -haltung in Niedersachsen. Dort führt sie Arbeitskreise für Pensionspferdebetriebe sowie Fortbildungen durch und steht in engem Kontakt mit den Zuchtverbänden. Als Teil der Prüfungskommission für Pferdewirte mit Schwerpunkt „Haltung und Service“ sowie „Zucht“, inklusive der Meisterkurse mit Unterricht, fördert sie den Nachwuchs.

Parallel dazu ist Ulrike Struck als Zuchtleiterin des Stammbuchs für Kaltblutpferde Niedersachsen sowie des Zuchtverbandes für das Ostfriesische und Alt-Oldenburger Pferd aktiv. 20 Jahre lang war sie in dem Bezirksverein Lüneburg im Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover als Geschäftsführerin tätig. Diese Tätigkeit endete 2011. Grund dafür war damals eine Strukturreform, die eine Betreuung der Bezirksvereine durch LK-Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen abschaffte. Die Trennung sei aufgrund der guten Zusammenarbeit mit Ulrike Struck jedoch schwer gefallen, wird Joachim Völksen zitiert.