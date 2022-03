Wickrath: Milano SG und Little Laudatio beste gekörte Springponyhengste 2022

In der Altersklasse drei- und vierjährig haben sich beim bundesweiten Finale der gekörten Springponyhengste in Wickrath zwei Sieger hervorgetan. Das 2021 als Pilotprojekt eingeführte Freispring-Finale solle künftig fester Bestandteil sein, um die Attraktivität der Springponyzucht weiter zu steigern.

Insgesamt 13 drei- und vierjährige Ponyspringhengste präsentierten sich der Kommission beim Freispring-Finale in Wickrath. Abstammend von Monopoly SG, präsentierte sich Milano SG aus der Zucht von Gerd Schulte-Geldermann bei den vierjährigen Hengsten am besten.

Für den braunen Rheinländer Ponyhengst ging es gleich als erstes in die Freispring-Gasse und nach ihm sollte keiner mehr überzeugen können. Als Mitglied der Bewertungskommission und in zahlreichen Hengstleistungsprüfungen und Hengst-Sportprüfungen erfahrener Richter, war Hubert Uphus voll des Lobes ob der Vorstellung von Milano SG: „Dieser ganz modern aufgemachte Hengst aus einer Pilatus-Mutter, die sowohl fünf- als auch sechsjährig für das Bundeschampionat der Springponys qualifiziert war, wusste uns durch Übersicht, Ausdruck und Abdruck im Sprung sehr zu überzeugen.“

DieGesamtnote von 8,9 ergab sich dabei aus einer 8,8 für die Manier sowie einem glatten „sehr gut“ für das Vermögen des Hengstes aus einer Pilatus-Mutter.

Das Nachsehen hatte mit insgesamt 8,85 der westfälische Ponyhengst Der kleine Donner H. Gezogen von Joachim Hufenstuhl, präsentierte sich der Sohn des mehrmaligen Bundesnachwuchschampions Del Piero mit einer Manier, die der Kommission die Traumnote 9,0 wert war. Für das Vermögen erhielt der Vierjährige eine 8,7. Platz drei in dieser Altersklasse ging abermals an ein Zuchtprodukt von Gerd Schulter-Geldermann. Ebenfalls von Monopoly SG abstammend, kam Mister Poppins SG auf insgesamt 8,5. 2021 war der Hengst bei den Dreijährigen bereits auf dem zweiten Platz gelandet.

Dreijährige Springponyhengste

Züchter Jacob Knulst aus Sögle konnte sich über den Sieg bei den dreijährigen Springponyhengsten freuen. Sein Weser-Ems Ponyhengst Little Laudatio v. Laudatio-Night-Power kam auf insgesamt 8,5, die sich aus einer 8,6 für das Vermögen und der 8,4 für die Manier ergab. Der beim sächsisch-thüringischen Pferdezuchtverband registrierte First Class Cinzano v. First Class Colorado holte mit 8,4 das zweitbeste Ergebnis (Z: Markus Paasch). 8,35 lautete das Ergebnis des drittplatzierten Hengstes Django v. Del Piero, gezogen von Sarah Schulze und registriert beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt.

Joachim Völksen, stellvertretender Vorsitzender des FN-Bereichs Zucht und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Pony- und Kleinpferdezüchter: „Wir haben hier gute Bilder gesehen und ich hoffe, dass dieses Projekt ein Baustein wird, um die Springponyzucht in Deutschland wieder anzukurbeln. Zudem hat es rund um die Veranstaltung eine Menge Ideen gegeben, wie man dieses Format zukünftig noch weiter forcieren kann.“

Die Ergebnisse des Bundesfinales für gekörte Springponyhengste 2022 finden Sie hier.