Haupt- und Landgestüte öffnen ihre Tore für Kinder

In den deutschen Haupt- und Landgestüten sollen in diesem Jahr Kindertage veranstaltet werden, das haben die Landstallmeister beschlossen. Gemeinsam mit dem Verein „Pferde für unsere Kinder e.V.“ werden die speziellen Angebote geplant.

Nachwuchsprobleme in allen Sparten des Pferdesports und Kinder, denen der Zugang zu Natur, Landwirtschaft und Tieren komplett fehlt. Genau bei diesem Problem wollen die deutschen Haupt- und Landgestüte ansetzen, indem sie das Zusammenleben und die Arbeit mit Pferden für möglichst viele Kinder zugänglich machen und damit den (womöglich ersten) Kontakt zum Pferd herstellen. In den Monaten von Mai bis September 2024 sollen die Kindertage stattfinden. Welches Programm den jungen Besuchern geboten wird, liegt in der Verantwortung der jeweiligen Gestüte. Es richtet sich jedoch immer nach dem gemeinsamen Ziel, möglichst vielen Kindern einen altersgerechten Einblick in den Umgang mit Pferden zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, dass wir als Deutsche Landgestüte so speziell den jüngeren Generationen die Faszination Pferd näherbringen können. Das Kulturgut Pferd zu bewahren, bedeutet auch, es in der Gesellschaft auch in Zukunft wertgeschätzt zu wissen – da müssen und möchten wir mitwirken“, sagt die Landoberstallmeisterin des Haupt- und Landgestüts Marbach, Astrid von Velsen-Zerweck.

Termine in den Haupt- und Landgestüten

4. Mai 2024 Fohlenfrühling im Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse

1. Juni 2024 Kindertag im Landgestüt Redefin sowie im Haupt- und Landgestüt Marbach

6. Juni 2024 Sächsischer Kindertag im Hauptgestüt Graditz

15. Juni 2024 Kindertag im Haupt- und Landgestüt Schwaiganger

25. August 2024 Tag des offenen Gestüts im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt Warendorf

August / September 2024 Sächsischer Kindertag im Landgestüt Moritzburg

15. September 2024 Tag der offenen Gestütstür und Kindertag im Landgestüt Zweibrücken

29. September 2024 Tag der offenen Tür und Kindertag im Landgestüt Dillenburg

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier. Ansprechpartnerin ist Lena Vetter, Tel.: 04296/7487416, E-Mail: [email protected].

Pferde für unsere Kinder

„Pferde für unsere Kinder“ wurde im Jahr 2015 gegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, es bundesweit den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft möglich zu machen, mit Pferden in Kontakt zu kommen. Dadurch sollen nicht nur alle Kinder gleichermaßen von den positiven Effekten der Berührung und des Erlebens und Lernen mit Pferden profitieren können, sondern auch das Pferd in der Gesellschaft erhalten bleiben.

