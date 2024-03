Unterschriften gegen neue GOT an Landwirtschaftsminister Özdemir in Berlin übergeben

Die Unterschriftenaktion gegen die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) initiiert hatte, hat mehr als 130.000 Unterzeichner gefunden. Heute wurde die Petition in Berlin an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir übergeben. Der Unmut gegen die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist groß. Um dies zu dokumentieren, hat eine Delegation der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) Unterschriftenlisten nach Berlin gebracht. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nahm die Aktenordner aus den Händen der Warendorfer Abordnung persönlich entgegen. FN-Präsident Hans-Joachim Erbel bezeichnete die Einladung ins Ministerium als „großartigen Erfolg". Die Unzufriedenheit mit der GOT sei noch einmal verdeutlicht worden. Man konnte „sagen, dass die Pferdeleute ganz und gar nicht zufrieden sind mit der neuen GOT". Die Delegation umfasste FN-Präsident Hans-Joachim Erbel, Theodor Leuchten, FN-Vize-Präsident Bereich Zucht und Dr. Klaus Miesner, FN-Geschäftsführer Bereich Zucht. Auch Bernhard Feßler, Leiter des FN-Hauptstadtbüros, war zugegen. 132.000 Unterschriften gegen die GOT Özdemir erklärte Verständnis für die Sorgen der Pferdeleute und betonte gleichzeitig die Wichtigkeit angemessener Bezahlung für Tierärzte. Deswegen hofft die FN nun darauf, dass der Minister entweder selbst tätig wird oder das Thema erneut im Bundesrat aufgegriffen wird. Die Übergabe der Unterschriften soll die Dringlichkeit des Anliegens für die Pferdeszene verdeutlichen. Theodor Leuchten äußerte den Eindruck, dass Özdemir die Ernsthaftigkeit der Situation versteht. Die gestiegenen Kosten durch die neue GOT belasten viele Pferdebesitzer. Die FN hatte eine Petition gestartet, um eine Überarbeitung der GOT zu fordern. Insbesondere bei der umstrittenen Hausbesuchsgebühr für Pferde sieht man Änderungsbedarf. Insgesamt wurden 97.824 Online-Unterschriften und 34.176 Unterschriften auf Papierlisten gesammelt, was 132.000 Unterschriften insgesamt ergibt.