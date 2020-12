Helgstrand-Gruppe holt britischen Olympiareiter Richard Davison an Bord

Neben Dänemark, Deutschland und den USA nimmt die Helgstrand-Gruppe nun auch Großbritannien für den Handel mit Dressurpferden und die Expansion von Marken wie Kingsland ins Visier. Dafür hat die Gruppe den britischen Dressurreiter und Olympiateilnehmer Richard Davison verpflichten können.

Der 65-jährige Davison, einstiger Equipechef des britischen Olympia-Dressurteams, wird künftig dafür zuständig sein, die Entwicklung der Helgstrand-Gruppe im Vereinigten Königreich und all ihrer Marken und kommerziellen Plattformen voranzutreiben.

Davison ist ein Urgestein des britischen Dressursports. Bereits 1993 ritt er sein erstes internationales Championat, die Europameisterschaften in Lipica, Slowenien. Damals saß er im Sattel von Master JCB und gewann mit seiner Mannschaft die Silbermedaille. Es folgten weitere Höhepunkte in seiner sportlichen Karriere wie die Teilnahme an drei Weltmeisterschaften, zwei weiteren Europameisterschaften und vier Olympischen Spielen. Darüber hinaus nahm er dreimal am Weltcupfinale teil.

Gemeinsam mit seinen Söhnen Thomas und Joseph leitet Davison einen Ausbildungsstall für Dressur und Springen in Staffordshire im Vereinigten Königreich. Davison ist in der britischen, wie in der internationalen Reitsportszene gut vernetzt und bringt viel Erfahrung mit. Er war Mitglied des Dressur-Komitees des Weltreiterverbands (FEI) und viele Jahre lang Vize-Präsident des Internationalen Dressurreiter-Clubs (IDRC).

Zu der Personalie sagt Andreas Helgstrand, Geschäftsführer der Helgstrand-Gruppe: „Richard ist zusammen mit seinem Team und seiner Familie in so viele Aspekte der britischen Pferdesportwelt involviert. Sie bringen eine unvergleichliche Bandbreite an Erfahrung mit und ermöglichen es uns, den Service, den wir unseren britischen Kunden bieten können, zu verbessern. Wir freuen uns, sie an Bord begrüßen zu dürfen“.

Weitere Expansionspläne will die Helgstrand Gruppe demnächst bekanntgeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Über seinen neuen Arbeitgeber ist Richard Davison voll des Lobes: „Andreas hat ein überwältigend erfolgreiches Reitsportgeschäft geschaffen. Er hat die Helgstrand-Gruppe zum weltweiten Marktführer für den Verkauf von Sportpferden hervorragender Qualität und den After-Sales-Dienst gemacht. Mit mehr als 100 Mitarbeitern ist die Gruppe ein wichtiger Arbeitgeber für junge Reiter und hat eine lobenswerte Politik für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Ich freue mich wirklich darauf, meinen Teil zu dieser nächsten Phase der Reise der Gruppe beizutragen.“