Herzlichen Glückwunsch an Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu!

Heute vor 60 Jahren bekamen die beiden Dressurreiter George und Inge Theodorescu eine Tochter: Monica, früher eine der besten Dressurreiterinnen der Welt, heute Bundestrainerin.

Meine erste Erinnerung an die heutige Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu liegt schon einige Jahren zurück, nämlich im Jahr 1988. Damals war sie 25 und kehrte gerade heim von ihren ersten Olympischen Spielen in Seoul, die Mannschaftsgoldmedaille um den Hals. Ich war neun und die Eltern meiner Freundin, die mindestens ebenso pferdeverrückt war wie ich, waren mit uns zum Empfang der glorreichen Olympiamannschaften nach Warendorf gefahren. Mit wasserfesten Filzstiften und unseren Lieblings-Reitsweatshirts bewaffnet, machten wir uns auf die Jagd nach Autogrammen. Wir mussten unseren ganzen Mut zusammennehmen, um unsere Helden um eine Unterschrift zu bitten. Monica Theodorescu gab uns nicht nur ihr Autogramm, sie war auch die erste, die nicht nur ihren, sondern auch den Namen ihres Pferdes darunter setzte, den von Ganimedes. Sie hätte uns nicht glücklicher machen können.

Im Laufe ihrer Karriere hat Monica Theodorescu mit Ganimedes und Grunox noch zwei weitere olympische Goldmedaillen gewonnen, war zweimal Weltcup-Finalsiegerin und holte weitere Gold-, Silber und Bronzemedaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Sie dürfte eine der letzten internationalen Spitzenreiterinnen gewesen sein, die noch einen reinen Vollblüter bis Grand Prix ausgebildet hat, den hoch eleganten Arak xx. Ihr letztes Championatspferd war der Württemberger Welt Hit I-Sohn Whisper, den ihre langjährige Mannschaftskameradin Ann-Kathrin Linsenhoff ihr zur Verfügung gestellt hat.

2012 beendete Theodorescu ihre eigene Karriere im Sattel und wurde Bundestrainerin der deutschen Dressurreiter. Übrigens die erste Frau in diesem Amt. Als solche hat sie sich ebenso einen Namen gemacht, wie zuvor im Sport. Bis Herning waren die deutschen Dressurreiter unter ihrer Ägide nur einmal geschlagen worden, 2015 bei den Europameisterschaften in Aachen. In Rio und Tokio gewannen sie olympisches Mannschaftsgold, in der Normandie und in Tryon weltmeisterliches und EM-Gold wurde es in Herning, Göteborg, Rotterdam und Hagen.

Heute feiert Monica Theodorescu nun 60. Geburtstag. Wie ihr Alltag als Handelsreisende in Sachen gutes Dressurreiten so aussieht, hat sie uns einst im Rahmen einer Reportage gezeigt und erzählt. Viel Spaß beim Lesen. Und vor allem: Alles Gute, Glück und Gesundheit zum Geburtstag, liebe Monica Theodorescu!

