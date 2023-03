Helen Langehanenbergs Annabelle wird Zuchtstute

Mama „Mausi“ – die Holsteiner Stute Annabelle, mit der Helen Langehanenberg 2021 Mannschaftseuropameisterin geworden war, wird Zuchtstute.

Letztes Wochenende in Göteborg hatte die 15-jährige Holsteiner Stute Annabelle ihren letzten sportlichen Auftritt. Von nun an soll die Conteur-Tochter bei ihrem Züchter Günther Fielmann auf Gut Schierensee in der Zucht eingesetzt werden.

2014 kam Annabelle in den Stall von Helen Langehanenberg. Damals hatte sie diverse Erfolge in Reitpferdeprüfungen auf dem Konto, die meisten davon mit Karin Winter-Polac. Ein Jahr später ging die Stute bereits erfolgreich in S-Dressuren. Zwei Jahre später hatte sie die ersten S***-Platzierungen. Ihr internationales Grand Prix-Debüt gab die Stute 2018 in Herning.

Die größten Erfolge des Paares Langehanenberg/Annabelle waren die Goldmedaille mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften 2021 in Hagen, Platz sechs beim Weltcup-Finale 2022 in Leipzig sowie der Olympia-Reserveplatz für Tokio.

Helen Langehanenberg sagt: „Natürlich tut es immer weh, von einem Pferd Abschied zu nehmen, noch dazu, wenn damit ein fast zehnjähriger gemeinsamer Weg mit viel Ausbildungsarbeit und mindestens genauso viel Herzblut endet. Ich bin Familie Fielmann für diese lange gemeinsame Zeit mit ‚Mausi‘ und der vertrauensvollen Zusammenarbeit unheimlich dankbar.“

Das gilt auch umgekehrt. „Wir sind Helen unendlich dankbar, dass sie Annabelle zu so zahlreichen tollen Erfolgen und sogar Championatsehren geführt hat – und sie nun bei bester Gesundheit in ihre zweite Karriere starten kann“, sagte Carsten Thiesing, der Gestütsleiter auf Gut Schierensee. Er betont, dass Annabelle ihr Fohlen selbst austragen soll. Darum sei der jetzige Zeitpunkt „perfekt“.

Züchterisches

Annabelle selbst ist auch alles andere als ein Zufallsprodukt der Zucht von „Brillenkönig“ Günther Fielmann. Ihre Mutter Mira G v. Linaro-Reichsgraf-Rasputin brachte unter anderem auch den ebenfalls Grand Prix-platzierten und gekörten De Chirico v. Dolany, dann den im Parcours international bis 1,45 Meter erfolgreichen und ebenfalls gekörten (und prämierten) Ampere-Sohn Amber sowie die Damon Hill-Tochter Darling, die mit Katharina Dülffer in Children- und Junioren-Dressurprüfungen aktiv ist.

Dass man sich auf dem Gut Schierensee in Sachen Zucht auskennt, zeigt nicht nur Annabelle. Hier kam zum Beispiel auch Tim Prices Olympia-Vielseitigkeitspferd Vitali v. Contender zur Welt, der 2022 Zehnter in Luhmühlen und Dritter in Burghley war. Und jüngst wurde in Holstein ein Conthargos-Sohn aus Meredith Michaels-Beerbaums Olympiastute Bella Donna gekört, der ebenfalls bei Günther Fielmann zur Welt kam und nun bei Paul Schockemöhle zum Deckeinsatz kommen soll.