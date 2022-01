Historischer Preis für Schwedens Olympiasieger im Parcours

Der Jerring-Preis ist die prestigeträchtigste Sportlerehrung in Schweden. Zum ersten Mal überhaupt wurde damit nun der Pferdesport bedacht.

Möglich gemacht haben es die drei Helden von Tokio, Malin Baryard-Johnsson (Indiana), Peder Fredricson (All In) und Henrik von Eckermann (King Edward). Die drei holten nach ultraspannendem Stechen Gold bei den Olympischen Spielen 2021 vor den USA und Belgien. Dafür haben 112.000 Stimmberechtigte sie nun zur Sportmannschaft des Jahres in Schweden gewählt.

Die Ehrung mit dem Jerring-Preis fand im Rahmen einer großen Sportgala statt. Ulf Brömster, der Vorsitzende des Schwedischen Pferdesportverbands, sagte: „Es ist ein unglaublich stolzer Tag für den Pferdesport. Ich möchte unserem nationalen Springreiterteam zu dieser historischen Auszeichnung nach einem noch die da gewesenen goldenen Jahr gratulieren. Was sie geleistet haben, ist aller Ehren wert.“

Die Auszeichnung mit „dem schönsten aller Preise“, dem Jerring-Preis, zeige, was sie eigentlich schon gewusst haben: Dass das olympische Gold eine Leistung sei, die weit über die Grenzen des Pferdesports hinaus wirke.

Neben den drei Reitern war auch ihr Equipechef bei der Gala anwesen, Henrik Ankarcrona. Der erklärte das Geheimnis des Erfolgs in Tokio: „Um ein starkes Team zu bilden, darf es keine schwachen Mitglieder geben – ich würde sagen, unsere Mannschaft in Tokio hatte keine Schwächen. Darum sind wir heute hier.“

Was sie in Tokio erreicht hatten, sei ihnen eigentlich erst zuhause so richtig klar geworden: „Wir fuhren nach Tokio und ritten und ritten und ritten. Als wir die Goldmedaille gewannen, war das das Größte, was wir je erreicht haben. Aber erst als wir nach Hause kamen, wurde uns klar, dass wir nicht nur olympisches Gold gewonnen hatten, sondern auch ein neues Publikum – und zwar ein großes.“

Sie bedankten sich beim Publikum, ihren Sponsoren, ihren Teams, ihren Familien, den Menschen, die sie gewählt haben, aber vor allem bei ihren drei Mitstreitern: „Wir möchten unseren fantastischen Pferden danken: Indie, Allan und Eddie.“

www.ridsport.se