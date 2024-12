Ingrid Klimke verabschiedet Franziskus aus dem Sport

Reitmeisterin Ingrid Klimke nimmt Franziskus aus dem Sport. Das hat sie heute via Instagram veröffentlicht. Mit dem Hengst hat sie ihre erste Championatsmedaille in der Dressur gewonnen.

Ingrid Klimke schreibt auf ihrem Instagram-Kanal: „Nach 11 intensiven, emotionalen und unvergesslichen Jahren verabschiede ich mich mit Franziskus FRH aus dem großen Sport. Gemeinsam mit Wilhelm Holkenbrink und Familie haben wir viele Höhen und Tiefen erlebt. Wir sind den langen Weg von den Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde bis hin in den Olympiakader gegangen!

Einer unserer schönsten Erfolge: die Bronzemedaille mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Herning – meine erste Medaille bei einem Dressurchampionat!

Mein lieber Franz, Du bist ein außergewöhnliches Pferd. Und über die vielen Jahre haben wir es geschafft, zu einem super Team zusammenzuwachsen. Dein Charme und Deine Ausstrahlung haben Deine Fans begeistert. Unvergessen bleibt unser legendärer Hulapalu Ritt in der Frankfurter Festhalle mit anschließendem Gehorsamssprung.

Vor allem unsere Kür, #tanzmitFranz, kanntest Du in und auswendig. Und der starke Trab ist ganz sicher Deine Lieblingslektion! Du bist immer so gerne mit uns zum Turnier verreist und hast Dich von Carmen am liebsten den ganzen Tag verwöhnen lassen!

Dem Traum von einer Olympia Teilnahme sind wir 2 mal ziemlich nah gekommen, doch manchmal kommt es anders als man denkt!

Danke Franz, Danke Familie Holkenbrink und Team für die vielen unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam erleben durften!“