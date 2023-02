Internationaler Pfleger-Verband (IGA) sucht drei neue Vorstandsmitglieder

Seit bald einem Jahr gibt es den Verband der Pferdepfleger, die International Grooms Association (IGA). Nun sucht diese Interessenvertretung drei engagierte neue Vorstandsmitglieder.

Die Interessen der Pfleger zu vertreten, ist das Hauptziel der International Grooms Association (IGA). Im April wird sie ihr einjähriges Bestehen begehen. Nun werden drei Personen für die Arbeit im Vorstand gesucht. Sie sollten mit den Belangen internationaler Pferdepfleger vertraut sein und sich für „best practice“ Beispiele in der Branche einsetzen.

Gesucht werden

– IGA-Vorsitzender

– IGA-Geschäftsführer

– IGA Jugendbeauftragter

Alle drei Ämter basieren auf ehrenamtlichem Engagement und benötigen nur wenig Zeit, schreibt die IGA. Mit der Etablierung dieser drei Positionen geht die IGA den nächsten Schritt und erweitert den Aufgabenbereich des Vorstands.

Der neue IGA-Vorsitzende soll den Vorstand leiten und die Stimmen der IGA-Mitglieder an der Seite der Geschäftsführerin Lucy Katan vertreten. Er/sie sollte über Kenntnisse im internationalen FEI-Sport und ein Verständnis für die Arbeit in einem gemeinnützigen Unternehmen verfügen.

Die zweite Position ist die eines Geschäftsführers, der den geschäftsführenden Direktor bei der Entwicklung des Unternehmens auf dem Weg zur Unabhängigkeit unterstützt. Der Business Director verfügt über nachgewiesene Fachkenntnisse in den Bereichen Geschäfts- und Finanzmanagement sowie über Kenntnisse im internationalen Pferdesport und wird die operative Planung im Einklang mit der Budgetplanung leiten.

Die letzte zu besetzende Position ist die des „Youth Representative Experience Director“. Diese Position wird von einem IGA-Mitglied besetzt. Er/sie sollte zwischen 18 und 24 Jahre alt sein und irgendwo auf der Welt in einer FEI-Disziplin und auf einem beliebigen Niveau als Pfleger arbeiten. Dies ist eine Chance, die Stimme der jüngeren Pferdepflegerinnen und -pfleger zu sein und mit den anderen Experience Directors der IGA zusammenzuarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

www.internationalgrooms.org