Irischer Galopptrainer Gordon Elliott posiert auf totem Pferd

In den Sozialen Netzwerken kursiert ein Foto, das den irischen Galopptrainer Gordon Elliott telefonierend auf einem Pferdekadaver sitzend zeigt. Der Erfolsgtrainer sieht sich massiver Kritik ausgesetzt und hat nun reagiert.

Er könne sich gar nicht genug entschuldigen, schreibt Gordon Elliott in einer Stellungnahme, die er unter anderem auf Twitter veröffentlicht hat. Der Aufschrei in den Sozialen Netzwerken ist groß, das Bild widerlich. Es zeigt ein braunes Pferd, das tot auf einer sandigen Trainingsrennbahn liegt. Das Pferd liegt auf seiner rechten Seite. Auf seinem Bauch sitzt Gordon Elliott, das Smartphone am Ohr. Mit zwei Fingern seiner linken Hand formt er ein V, V wie Victory – „Sieg!“ Andere sprechen vom Peace-Zeichen. So zumindest der Anschein.

Gordon Elliott: ein älteres Foto

Der Trainer sagt, die Situation sei anders gewesen. Das Pferd sei leider bei einem Trainingsgalopp einer Herzattacke erlegen. Sein erster Gedanke sei es gewesen, den Kadaver von der Rennbahn zu bekommen. Während er auf Hilfe wartete, sei er angerufen worden und habe sich ohne darüber nachzudenken auf das tote Pferd gesetzt. Das Bild, übrigens nach Aussagen von Elliott ein älteres Foto, sei in dem Moment entstanden, als einer seiner Helfer ihn gerufen habe. Mit der Geste habe er dem Helfer bedeuten wollen, dass dieser noch warten solle, bis das Telefonat beendet sei.

Ihm sei bewusst, dass das Bild einen gefühllosen und inszenierten Eindruck erwecken könne. Nichts wäre allerdings weiter von der Wahrheit entfernt, als ein solcher Eindruck.

Dem prominenten Trainer, bei ihm steht unter anderem der zweifache Sieger im Grand National, Tiger Roll, weht nun aber Gegenwind ins Gesicht. „Total unakzeptabel“ sei dieses Bild, schreibt der britische Rennsportverband, die British Horseracing Authority. Sie kündigt an, eigene Untersuchungen in diesem Vorfall einzuleiten. Der Ire Elliott ist häufig mit von ihm trainierten Pferden auf Rennbahnen im Vereinigten Königreich am Start.

Der ehemalige irische Jockey Mick Fitzgerald, der unter anderem auch schon das Grand National gewonnen hat (und mehr als 1300 weitere Hindernisrennen) kämpfte bei einem TV-Auftritt bei Sky Sport Racing mit den Tränen. Er habe gehofft, dass es sich um eine Fotomontage, um „Fake“ gehandelt hätte. Der 50-Jährige, der mittlerweile auch als TV-Kommentator von Rennen tätig ist, betonte, dass die Liebe zum Pferd alles sei. Die Pferde seien die Stars dieses Sports.

Die für den Fall zuständige Institution in Irland, das Irish Horseracing Regulatory Board, hat bislang noch nicht zu dem Fall Stellung genommen.