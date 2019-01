Jetzt heißt es schnell sein: PM-Turnierpakete zu gewinnen

Um Turniere im Bereich des Amateursports zu unterstützen, vergeben die Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 35 Turnierpakete. Die Unterstützung seitens der FN geht in die dritte Runde. So profitierten bereits in den letzten zwei Jahren 70 Vereine deutschlandweit. Jetzt ist es wieder an der Zeit, sich zu bewerben.

Mittels der Turnierpakete möchten die PMs Reitvereine unterstützen, die ihr eigenes Turnier veranstalten: „Wir erhalten immer wieder Anfragen von Turnierveranstaltern, ob wir als Persönliche Mitglieder ein Turnier unterstützen können. Da wir um den großen Aufwand wissen, den Reitvereine betreiben, um ein Turnier auf die Beine zu stellen, gleichzeitig aber natürlich nicht jeden einzelnen Verein sponsern können, haben wir vor zwei Jahren das PM-Turnierpaket ins Leben gerufen“, so Stephanie Pigisch, Leiterin des Bereichs PM bei der FN.

Was enthalten die PM-Turnierpakete?

Die Pakete enthalten unter anderem:

· Ehrenpreise für Prüfungen

· Individuelle Plakate zur Bewerbung des Turniers

· Einheitliche T-Shirts für die Turnierhelfer, die 2019 erstmals mit dem eigenen Vereinslogo individualisiert werden können

· Weitere nützliche Accessoires, die den Turnierteilnehmern zur Verfügung gestellt oder an diese weitergereicht werden können

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich Reitvereine, die zwischen April und Dezember 2019 ein Turnier veranstalten. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Hallen- oder Freiluft-, ein LPO- oder WBO-Turnier handelt – Hauptsache der Schwerpunkt liegt auf dem Amateursport.

Wo muss man sich bewerben?

Bewerbungen sind via Instagram und Facebook möglich. Einfach ein Foto oder eine passende Video-Sequenz öffentlich posten und diese mit dem Hashtag pmturnierpaket versehen (#pmturnierpaket). Nun noch die Persönlichen Mitglieder der FN verlinken sowie Name des Vereins, Landesverband und Datum des Turniers angeben, und schon kann an der Verlosung teilgenommen werden.

Bis zum 28. Februar 2019 gibt es die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt Mitte März.

Genauere Infos zur Bewerbung und den Teilnahmebedingungen sowie Eindrücke der bisherigen Gewinner sind hier zu finden.

St.GEORG-Turniersponsoring

Auch wir erleben immer wieder, wie die Vereine zu kämpfen haben, wenn es darum geht, ein Turnier auf die Beine zu stellen. Darum haben wir vor einiger Zeit das St.GEORG-Turniersponsoring ins Leben gerufen, bei dem wir Jahres-Abos als Ehrenpreise zur Verfügung stellen – so lange der Vorrat reicht. Unzählige Vereine, Studentenreitergruppen etc. haben diese Möglichkeit bereits genutzt. Wer Interesse hat, meldet sich einfach mit dem Formular unter www.st-georg.de/turniersponsoring an, wir leiten dann alles in die Wege.