Johann Riegler zur Causa Hausberger/Spanische Hofreitschule: „Dilemma hat vor 15 Jahren begonnen“

Anfang März wurde bekannt, dass Andreas Hausberger, bis dato Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule, mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde. Wir haben mit einem seiner Vorgänger im Amt, Johann Riegler, über die Hintergründe gesprochen.

Johann Riegler sagt, die Causa Hausberger sei gewissermaßen das Tüpfelchen auf dem i. Er weiß, wovon er redet, schließlich hatte er ähnliches erlebt, als Elisabeth Gürtler Ende 2007 Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule geworden war. „Sie hatte damals einfach die Anzahl der Vorführungen verdoppelt. Ich habe ihr gesagt, das gehe nicht.“ Kritik kam nicht gut an. Riegler, damals seit 39 Jahren an der Spanischen Hofreitschule tätig, davon 16 Jahre als Oberbereiter und zuletzt stellvertretender Leiter der Reitbahn, wurde dienstfrei gestellt.

Darüber war Riegler nicht wirklich böse: „Ich habe immer gesagt, wenn die Schule nur noch für die Touristen da ist, dann gehe ich. Früher haben Profis eine Woche in der Spanischen verbracht, um hier zu lernen. Das gibt es heute ja gar nicht mehr. Heute schauen die Touristen in ihre Reiseführer, sehen Spanische Hofreitschule und besuchen eine Vorführung zwischen Stephansdom und Heuriger.“ Das war nicht das Umfeld, in dem er arbeiten wollte. Und andere Oberbereiter in den folgenden Jahren auch nicht.

Neben Riegler verließ nach Gürtlers Dienstantritt auch Klaus Krzisch die altehrwürdige Institution. Ähnlich erging es Herwig Radnetter und kurz darauf Wolfgang Eder, als 2019 Sonja Klima die Geschäftsleitung übernahm. Nun gibt es einen neuen Geschäftsführer mehr – Alfred Hudler – und einen weiteren verdienten Obereiter weniger, nämlich Andreas Hausberger. Die Hintergründe seien ähnlich, sagt Johann Riegler, der mit Hausberger in Kontakt steht.

Verhängnisvolle E-Mail

Riegler berichtet, Hausberger habe sich schriftlich an den neuen Geschäftsführer Alfred Hudler gewandt und seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass die Qualität der Reiterei und der Ausbildung der Pferde immer mehr nachlasse, während es gleichzeitig immer mehr Vorführungen gäbe. Was auch in Rieglers Augen „eine Verfehlung“ war, war der letzte Satz: Wenn er (Hudler) nichts macht, solle er zurücktreten. „Das kann ein Geschäftsführer sich nicht gefallen lassen“, sieht auch Riegler. Die formelle Verfehlung ändere aber nichts an der inhaltlichen Wahrheit dessen, was Hausberger kritisiert hat.

„Er hat mir neulich erzählt, wie er nach einer Vorführung über die Straße in Richtung der Umkleideräume in der Stallburg ging und von einer Gruppe Besucher gefragt wurde, wo sie ihr Eintrittsgeld zurückbekommen könnten, weil die Vorführung so schlecht war.“

In Rieglers Augen ist die Qualität der Reiterei inzwischen „katastrophal“. „An der Spanischen Hofreitschule ging es nie darum, den Leuten eine Show zu bieten, sondern darum zu zeigen, wie Pferde klassisch ausgebildet werden. ,Klassisch‘ meint nicht Piaffe, sondern die Durchgymnastizierung der gesamten Muskulatur. Inzwischen werden Beleuchtung und Beschallung immer weiter optimiert, aber die Ausbildung von Reitern und Pferden bleibt auf der Strecke.“

Johann Riegler, der ja wie auch Andreas Hausberger längst ein international gefragter Ausbilder ist, bemängelt vor allem, dass es keine Führung in der Reitbahn mehr gebe. „Früher hat der Oberbereiter eine Linie vorgegeben. Heute macht jeder, was er will.“

Was muss sich ändern?

Ideal wäre es in Johann Rieglers Augen, einen Geschäftsführer zu finden, der auch etwas von klassischer Pferdeausbildung versteht. „Eine reine Geschäftsführertätigkeit wäre aber auch möglich, wenn sich mit dem Oberbereiter abgestimmt wird.“ Und dann natürlich auch auf dessen Rat gehört werden würde. Dass das gar nicht unbedingt an der Geschäftsführung scheitert, zeigt Rieglers eigene Erfahrung. „2019 als Sonja Klima den Posten übernahm, sagte sie, sie würde es nur machen, wenn ich zurückkäme. Ich wäre dazu auch bereit gewesen unter der Bedingung, dass mir die Geschäftsführung nicht reinredet.“ Er erarbeitete ein Konzept, wie die Qualität der Ausbildung von Reitern und Pferden wieder verbessert und wie der Vorführungsplan gestaltet werden könnte, so dass Pferde und Reiter nicht überfordert werden. Man war sich einig. Aber der Aufsichtsratsvorsitzende, damals Johann Marihart, der seinen Posten inzwischen niedergelegt hat (mehr dazu lesen Sie hier und hier), sprach sich gegen Riegler aus.

Johann Marihart war übrigens auch Aufsichtsratmitglied bei der Ottakringer Getränke AG, dem ehemaligen Arbeitgeber des heutigen SRS-Geschäftsführers Alfred Hudler, und wechselte 2020 in den Aufsichtsrat der Ottakringer Holding AG, Hauptaktionär der Ottakringer Getränke AG. Hudler war bis 2022 Vorstandssprecher bei Ottakringer. Die wienerzeitung.at zitierte nach der Bekanntgabe des Personalwechsels in der Führungsebene der SRS Michael Schaumann von dem am Prozess beteiligten Personalberatungsunternehmen mit den Worten „So unpolitisch ist noch keine öffentliche Ausschreibung vonstatten gegangen“.

Apropos Politik – Johann Riegler sieht hier trotzdem den Hebel, mit dem eine Änderung der Entwicklung an der Spanischen Hofreitschule herbeigeführt werden könnte. „Wenn aus der Regierung nicht jemand aufsteht, dann sehe ich keine Chancen mehr, dass man jemanden findet, der das wieder auf Kurs bringt.“