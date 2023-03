Ornago: Super CDI-Premiere für Raphael Netz und Great Escape Camelot

Im italienischen Ornago findet dieses Wochenende ein internationales Dressurturnier (CDI3*) statt, bei dem mehrere prominente Reiter aus Bayern am Start sind. Besonders gefreut haben dürfte sich heute U25-Europameister Raphael Netz.

Für Raphael Netz war es das zweite Turnier mit seinem neuen Grand Prix-Pferd, dem zwölfjährigen Johnson-Sohn Great Escape Camelot, und das erste internationale. Die beiden gewannen den Grand Prix für den Special von Orango mit 73,152 Prozent. Den beiden gelang eine Vorstellung ohne große Patzer, wobei sie vor allem in der ersten Hälfte der Prüfung punkten konnten. Der Richter bei M, Eugenio Govida, gab dem Paar sogar 75,542 Prozent. Die beiden Seitenrichter, Maja Stukelj und Peter Holler, hatten das Paar allerdings „nur“ auf Rang drei mit 71,848 bzw. 72,065 Prozent. Für den ersten Sieg reichte das Endergebnis aber allemal – und es genügte, um das österreichische WM-Paar Victoria Max-Theurer und Topas auf Abstand zu halten. Für die beiden wurden es 72,261 Prozent bei ihrem ersten Turnierauftritt nach Herning. Dritte wurde die Französin Isabelle Pinto mit dem belgischen Wallach La Gesse Hot Chocolat vd Kwaplas v. Sir Donnerhall mit 70,283 Prozent.

Wäre es nach Peter Holler gegangen, hätte das Paar auf Rang vier die Prüfung gewonnen, Lisa Müller mit D’Avie. Er gab den beiden 72,826 Prozent. Aber bei E und H wurden es nur 67,935 bzw. 69,022 Prozent und Platz sieben. Im Durchschnitt kamen 69,848 Prozent als Endergebnis heraus. Über Rang fünf konnten sich Franziska Stieglmaier und ihr zwölfjähriger St. Moritz Junior-Sohn Samurai freuen. Hier reichten die Platzziffern von zweimal vier bis elf. Im Mittel wurden es 68,478 Prozent.

Im Interview mit Dressursport Deutschland erklärte der Sieger Raphael Netz neulich, obwohl er noch zwei Jahre in der U25-Tour hätte, wolle er sich nach sechs EM-Goldmedaillen sowie in Silber und einer in Bronze nun auf den Sprung in den Senioren-Sport konzentrieren wolle. Er sagte: „Ich weiß, dass es sicher ein paar Jahre dauern wird, bis ich eventuell bei den Großen mitmischen kann, aber das ist mein Lebensziel: Ich möchte deutscher Championatsreiter werden – auf allen Championaten, die es so gibt.“ Große Worte, aber einen ersten Schritt in diese Richtung hat Netz heute gemacht.

Weitere Ergebnisse

Auch die Teilnehmer der Kür gingen bereits heute aufs Viereck. Es siegte mit 70,565 Prozent der DSP-Wallach James Bond von Johnson unter Franz Trischberger. Für Trischberger war es das erste internationale Turnier nach seiner Sperre durch den Bayerischen Reiter- und Fahrerverband. Er ließ die Irin Anna Merveldt auf dem Lusitano Esporim hinter sich (69,370). Knapp geschlagene Dritte wurde die Schweizerin Andrina Suter mit Fibonacci v. Flanagan (69,174).

Der Erfolg von Raphael Netz war nicht der einzige für das Team Aubenhausen heute in Ornago. Selina Söder setzte sich mit Zaire-E in der Intermédiaire II der U25-Tour mit 70,490 Prozent an die Spitze. Zweite wurde mit 69,510 Prozent Sarah Lopez aus Frankreich im Sattel von Diablo de Saint Val, einem niederländischen Vivaldi-Sohn. Rang drei holten Milena Sophia Sulzer und der westfälische Fiorano-Sohn Fantasimo in die Schweiz. 68,840 Prozent wurden es hier.

Alle Ergebnisse aus Ornago finden Sie hier.