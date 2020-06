Juan Matute Guimón: Nachricht aus dem Diesseits!

Manchmal kann ein Daumen hoch ein ganzes Leben bedeuten. Denn in diesem Fall ist es der Daumen von Juan Matute Guimón, den er selbst auf seinem Instagram-Profil geteilt hat.

Es heißt, „Wunder gibt es immer wieder“. Juan Matute Guimóns Genesung ist genau das! Auf seinem Instagram-Kanal hat der 22-jährige Dressurreiter heute in Bild gepostet, auf dem er selbst seinen Daumen in die Kamera hält. Und er hat es selbst gepostet.

Dabei fürchtete man vor einigen Wochen noch um sein Leben. Und dass, wenn er überlebt, er vielleicht nicht mehr der alte sein würde. Denn Juan Matute Guimón, eines der größten Talente des internationalen Dressursports, war am 5. Mai nach dem Training vom Pferd gestiegen und zusammengebrochen. Mit dem Hubschrauber transportierte man ihn in die Uni-Klinik Madrid, wo man eine angeborene Missbildung im Gehirn fand, die schnellstens operiert werden musste. Stundenlang kämpften die Ärzte um sein Leben. Sie waren erfolgreich, doch es gab Komplikationen. Es war klar, dass noch eine weitere OP würde folgen müssen. Doch dafür musste Juan erst einmal stabilisiert werden. Das gelang und er wurde in eine Spezialklinik verlegt. Dort wurde er dann ein weiteres Mal operiert – mit herausragendem Erfolg.

Seitdem geht es kontinuierlich bergauf. Schnell wurde klar, dass Juan Matute Guimón sich an vieles vor dem Unfall erinnerte und noch immer sowohl Englisch als auch Spanisch verstand und sprechen konnte. Inzwischen konnte er die Intensivstation verlassen und muss nun ein straffes Rehaprogramm durchlaufen, um wieder ganz gesund zu werden.

Stärker als je zuvor

Zu dem Foto hat er geschrieben: „Ich bin wieder da und das stärker als je zuvor! Vielen Dank an alle für eure Liebe, eure Unterstützung und eure Gebete!“

Darunter haben zahlreiche Prominente ihre guten Wünsche gesendet. So schreibt Patrik Kittel: „Ich weine vor Freude! Ich bin so so stolz auf Dich. Ich bete eigentlich nie, aber für Dich habe ich es getan!“

Jessica von Bredow-Werndl schreibt, dass sie sich auf ein Wiedersehen freut. Semmieke Rothenberger sendet Grüße von ihrer Familie. Alizee Froment sagt, sie alle hätten gewusst, dass er stärker als je zuvor zurückkehren würde. So sei er halt.

Alles Gute weiterhin auch vom St.GEORG-Team!