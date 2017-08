Julia Krajewskis London-Return eingeschläfert

Von Ina Tapken in den Sport gebracht, war der Oldenburger London-Return später jahrelang unter Julia Krajewski hoch erfolgreich im Vielseitigkeitssport. Nun musste er mit 16 Jahren eingeschläfert werden.

Julia Krajewski wird auf Vielseitigkeitssport Deutschland zitiert: „Anfang letzter Woche hat sich London im Stall verletzt, obwohl die Verletzung zunächst harmlos aussah wurde eine OP unumgänglich. Beim Aufstehen hat er sich dann einen Splitterbruch im Unterschenkel zugezogen, sodass uns keine andere Wahl blieb als ihn zu erlösen.“

2007 hatte Ina Tapken die erste Ein-Sterne-Vielseitigkeit mit London-Return geritten. Zwei Jahre später wurden sie gemeinsam Europameister der ländlichen Vielseitigkeitsreiter. Bis CCI3* waren Tapken und der Oldenburger Lifestyle-Sohn zusammen erfolgreich im Einsatz.

Hoffnungsträger London-Return

2012 übernahm Julia Krajewski den Beritt von London-Return. Er wurde mit Hilfe des DOKR für sie erworben, weil ihr bis dato bestes Pferd, After the Battle, sich bei den Europameisterschaften 2011 in Luhmühlen eine irreparable Verletzung zugezogen hatte.

Auch mit Krajewski war der Oldenburger auf Drei-Sterne-Niveau erfolgreich im Einsatz. Ein Vier-Sterne-Start war geplant für Luhmühlen 2013, aber nach der Dressur zog das Paar zurück.

2015 siegte Julia Krajewski mit dem Wallach bei den CIC3*-Prüfungen in Breda und Renswoude. Danach wurde London-Return auch von dem 22-jährigen Christoph Fingerhut geritten, der mit ihm auf Ein-Sterne-Niveau im Einsatz war.

Julia Krajwski: „Er hat erst mit Ina Tapken, dann mit mir und zuletzt mit Christoph Fingerhut über 10 Jahre im Vielseitigkeitssport verbracht und uns allen zu unzähligen erfolgreichen und schönen Momenten verholfen. Wir hätten uns gewünscht, dass er dieses wie geplant noch einige Jahre hätte tun können. Danke für alles London wir werden dich vermissen!“