Jur Vrielings WM- und EM-Pferd Long John Silver in die Schweiz verkauft

Jur Vrieling und der Holsteiner Wallach Long John Silver – das passte. Doch nun setzt der Schimmel seine Karriere unter den Schweizer Farben fort.

Jur Vrieling und der elfjährige Holsteiner Wallach Long John Silver v. Lasino haben eine lange Liste an Erfolgen vorzuweisen und wären für die Niederlande eine Bank bei den Olympischen Spielen 2024 gewesen. Highlight der gemeinsamen Karriere war sicher die Silbermedaille mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 2022. Dieses Jahr waren sie auch im EM-Team, allerdings medaillenlos.

Darüber hinaus nahmen sie am Weltcup-Finale in Omaha teil (Rang 36) und gewannen das kleine Finale beim Nationenpreisfinale in Barcelona. Neben diversen anderen Erfolgen wie dem Nationenpreissieg in Rotterdam in diesem Jahr, Platz drei im Global Champions Tour-Grand Prix von Madrid und Riad usw.

Groß geworden in Deutschland

Im Juni 2021 hatte Vrieling den großen Schimmel von Denise Svensson übernommen. Svensson ist Schwedin, aber in Deutschland als Ausbilderin auf der Hengststation Schmidt in Neu Benthen tätig. Die ersten Turniere ging Long John Silver allerdings noch unter Hannes Prehl, ehe er zu Svensson und von ihr zu Vrieling wechselte. Zur Welt kam er bei Peter Burmeister in Wangels.

Ausblick

Wer seine neue Reiterin ist, hat Jur Vrieling in seinem Instagram-Post, in dem er sich von Long John Silver verabschiedet, nicht verraten. Aber so viel: „Es ist an der Zeit, dass du deine neue Reiterin, eine super talentierte junge Reiterin, zum nächsten Schritt ihrer Karriere trägst.“ Dass die Reiterin unter Schweizer Flagge startet, hatte horses.nl als erstes veröffentlicht.

Gegenüber der Global Champions Tour, die die Nachricht ebenfalls gebracht hat, weil Vrieling zum Team Paris Panthers gehört, das am Wochenende in Riad Riesenbeck International vom Thron schubsen will, sagte Vrieling:

„Er wird mir sehr fehlen, besonders hier in Riad und bei den GC Prague Play Offs. Long John ist ein einmaliges Pferd. Er hat alles Vermögen, ist vorsichtig und hat eine super, super Einstellung.“ Von daher sei das ein schwerer Schlag. „Es ist ziemlich hart, dass er verkauft worden ist. Aber wir müssen weitermachen.“

Eine Chance, Riesenbeck International zu schlagen, sieht er übrigens trotzdem noch. Schließlich reitet er in einer Mannschaft mit dem GCT-Führenden Harrie Smolders und dem britischen Olympiasieger Ben Maher.