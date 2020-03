Lipizzaner Zucht soll immaterielles UNESCO Weltkulturerbe werden

Die Spanische Hofreitschule in Wien wurde 2015 als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO aufgenommen. Nun haben acht Länder angefragt, auch die Lipizzanerzucht von der UNESCO anerkennen zu lassen.

Österreich, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Ungarn, Italien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien haben die Anfrage vorgebracht. Das zuständige UNESCO Komitee wird sich der Sache nun annehmen und 2021 eine Entscheidung fällen.

Von Seiten der kroatischen Regierung heißt es: Die Tradition der Lipizzanerzucht in den Regionen Slavonija, Baranja und Srijem sei ein wichtiger Teil der kroatischen Kultur und wurde bereits 2017 als kroatisches Kulturerbe anerkannt.

Ende 2017 startete die internationale Initiative zur Aufnahme der Lipizzanerzucht bei der UNESCO. Das kroatische Kulturministerium ist in der Koordination der Anfrage federführend. Die Lipizzanerzucht spiele seit Jahrhunderten eine große Rolle in der kroatischen Tradition, sowohl in kultureller Hinsicht als auch für das Leben des Volkes, den Adel, Landbesitzer und Militär.

