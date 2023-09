Live-Stream: Offenes Training mit Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl

Das Team Aubenhausen um Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl öffnet seine Türen. Man kann vor Ort oder via Live-Übertragung dabei sein.

Wie ihr Trainingsalltag aussieht, demonstriert das Team Aubenhausen am 3. Oktober auf der Reitanlage in Aubenhausen beim „Aubenhausen Live“. Es geht darum, worauf Jessica v. Bredow-Werndl und Benjamin Werndl bei der Ausbildung ihrer Pferde achten, was korrekte Basisarbeit für sie bedeutet und wie diese vom Youngster bis zum ausgebildeten Grand Prix-Pferd im täglichen Training integriert wird. „Eine korrekte Basisarbeit ist das Fundament für die Jungpferde-Arbeit und zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausbildung. Die Lektionen verbessern die Basisarbeit und gleichzeitig verbessert die Basisarbeit die Lektionen. Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die den entscheidenden Unterschied machen“, so das Credo.

Premiere: Mit dem Live-Stream präsentiert vom Aubenhausen Club, ClipMyHorse TV und den Persönlichen Mitglieder der FN kann man online aus der ersten Reihe dabei sein, selbst Fragen stellen und Tipps bekommen.

Hier gibt es mehr Infos zur Live-Übertragung.