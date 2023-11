Mathilda Karlssons Chopin VA nun unter Peder Fredricson

Schon vor einigen Wochen haben wir über die Sperre der Springreiterin Mathilda Karlsson berichtet. Nun hat ihr bestes Pferd, der Hengst Chopin, einen neuen Reiter.

Der ist niemand Geringerer als der Schwede Peder Fredricson. Der hatte bereits letzte Woche über sein erstes Turnier mit Chopin VA in Jönköping berichtet. Dort waren die beiden in drei Springen am Start, in zwei Prüfungen fehlerfrei und im Großen Preis hatten sie dann einen Abwurf und einen Zeitfehler. Fredricson: „Es ist mir eine große Ehre, Mathilda Karlssons fantastischen Hengst Chopin VA zu reiten.“

Mathilda Karlsson selbst berichtete gegenüber Worldofshowjumping.com, dass sie Peder Fredericson gefragt habe, ob er Chopin ausprobieren will. „Ich hoffe Peder wird Chopin genauso gerne mögen wie ich und dass sie eine erfolgreiche Zeit zusammen haben.“

Mathilda Karlsson ist bis 14. Januar 2025 gesperrt, weil sie sich dreimal Dopingkontrollen der FEI entzogen hat.