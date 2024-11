Mutmaßliche Wolfsattacke im Landkreis Celle

Aus dem Landkreis Celle in Niedersachsen wird berichtet, dass drei Wölfe ein Pferd auf der Weide gejagt haben. Auf seiner Flucht verletzte es sich tödlich.

Wie die Cellesche Zeitung berichtet, wurde am Wochenende auf einem Hof in Fernhavekost in der Gemeinde Langlingen (Landkreis Celle) ein 20-jähriger Wallach auf seiner Weide am Haus von drei Wölfen gejagt.

Trotz Schreie und Rufe sollen sich die Wölfe nicht von der Weide haben vertreiben lassen. In Panik soll der Wallach durch einen Zaun galoppiert sein und sich dabei die Sehnen am Oberarm durchtrennt haben. Er starb an den schweren Verletzungen.

Weder die Pferdebesitzerin noch die Hofbetreiberin waren für Rückfragen zu erreichen.