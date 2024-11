Frederic Wandres unter Nominierten für Sportler des Jahres in Niedersachsen

Mit Frederic Wandres hat es ein Reitsportler unter die potenziellen „Sportler des Jahres“ in Niedersachsen geschafft. Schon jetzt kann abgestimmt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmern winken Preise, u.a. eine Sportreise.

Kann Frederic Wandres bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Niedersachsen die Fahne für den Reitsport hochhalten? Fakt ist: Schon mehrfach war der Reitsport auf dem Ball des Sports in Hannover vertreten. Aber es waren vor allem die Damen, die auf dem Parkett als „Sportlerin des des Jahres“ in Niedersachsen den Tanz eröffnet haben. Meredith Michaels-Beerbaum gewann die Wahl 2006, Laura Klaphake war 2018 die strahlende Siegerin. 2021 führte kein Weg an Olympiasiegerin Julia Krajewski vorbei. Im selben Jahr gewann das Voltigierteam Fredenbeck die Auszeichnung als Mannschaft.

Kann Frederic Wandres als Sportler des Jahres an Julia Krajewski anknüpfen?

Eine (Mannschafts-)Goldmedaille von den Olympischen Spielen kann auch „Freddie“ in die Waagschale werfen bei der Wahl zum besten Athleten aus Niedersachsen. Dabei muss er sich gegen vier Konkurrenten durchsetzen. Kitesurfer Jannis Maus, Segler Kai Schäfers, Schwimmer Sven Schwarz und Handballer Renārs Uščins.

Frederic Wandres, der auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald arbeitet, hat schon vor Jahren Süddeutschland verlassen und sich als „Exil-Niedersachse“ in die Weltspitze vorgearbeitet. Mit dem Oldenburger Bluetooth gewann er nicht nur Mannschaftsgold in Versailles, sondern war auch im Einzelfinale bei den Olympischen Spielen am Start.

Neben dem Urteil einer Fachjury zählen für Frederic Wandres bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Niedersachsen auch die Stimmen aus der Online-Abstimmung. Dieses Online-Voting läuft noch bis zum 20. Januar 2025. Die Entscheidung wird dann am 14. Februar 2025 auf dem Ball des Sports in Hannover verkündet.

