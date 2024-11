GCT Super Grand Prix an Victor Bettendorf

Die Elite hinter sich gelassen und den Super Grand Prix der Global Champions Tour gewonnen: Das Wochenende des Luxemburgers Victor Bettendorf könnte man durchaus als sensationell bezeichnen. Die Stockholm Hearts sind Sieger des GCL Super Cup.

In Riad (Saudi-Arabien) stand ein Super Grand Prix sowohl der Global Champions Tour wie auch der Global Champions League auf dem Programm. Dort traten die Gewinner der gesamten Saison aus allen Etappen an.

Der GCT Super Grand Prix war dotiert mit 1,25 Millionen Euro. Den größten Anteil daran – genauer gesagt 300.000 Euro – sicherte die neunjährige Stute Foxy de la Roque mit einer Doppel-Nullrunde ihrem Luxemburger Reiter Victor Bettendorf. „Es fühlt sich wirklich nicht echt an“, so der Reiter nach seinem Triumph. „Die bisherigen Gewinner waren während meiner gesamten Karriere meine Helden und ich kann nicht glauben, dass ich mich ihnen angeschlossen habe. Die Gastfreundschaft bei meiner allerersten internationalen Reise mit den Pferden war großartig. Ich bin sehr emotional und es wird eine Weile dauern, bis ich das begreife.“ Der 34-Jährige ließ unter anderem Henrik von Eckermann, Edwina Tops-Alexander, Julien Epaillard, Ben Maher und Daniel Deusser hinter sich und schrieb Geschichte als jüngster Gewinner des GCT Super Grand Prix aller Zeiten.

Platz zwei ging an den Belgier Gilles Thomas auf Ermitage Kalone. „Ich muss heute meinem Teamkollegen von Valkenswaard United, Marcus Ehning, danken, denn er hat mir sehr geholfen“, betonte Gilles Thomas. „Er hat mich ein wenig dazu gedrängt, über meine Grenzen hinauszugehen. Ich glaube, mit meiner Runde habe ich die anderen etwas unter Druck gesetzt. Aber am Ende war Victor so schnell, er war heute unglaublich.“

Michael Duffy (IRL) war der dritte auf dem Podium. Er kassierte mit Quirex lediglich zwei Zeitfehler in der ersten Runde.

Der GCT-Gesamtsieger Max Kühner (AUT) landete mit Electric Blue auf dem vierten Platz. Beste Deutsche wurde Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Messi van ‚t Ruytershof auf Platz sieben.

Global Champions League Super Grand Prix

Den Super Cup der GCL – dotiert mit 6,5 Millionen Euro – sicherten die Stockholm Hearts. Malin Baryard-Johnsson auf Indiana, Nicola Philippaerts mit Katanga v/h Dingeshof und Julien Epillard auf Donatello d’Auge lieferten in Riad ab. Das Team verwies die Shanghai Swans mit Ben Maher auf Point Break, Daniel Deusser mit Killer Queen und Max Kühner auf Elektric Blue P auf den zweiten Platz. Malin Bayard-Johnsson freute sich: „Dieser Sieg hat jede Enttäuschung in dieser Saison beseitigt – es ist einfach fantastisch, dass diese eine Show diese Kraft hat.“

Das Team Riesenbeck International mit Philipp Weishaupt und Coby, Christian Kukuk mit Checker und Eoin McMahon (IRL) auf Mila landete auf dem dritten Platz.

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Global Champions Tour und League.