Naturbahn Projekt und #stopptlahmheit von Agria vorgestellt

Alle wissen es, kaum einer macht es: Reiten auf unterschiedlichen Untergründen dient der Gesundheit des Pferdes, das unterschiedliche Reize an seinen Bewegungsapparat gesendet bekommt. Die Versicherung Agria hat im Rahmen ihrer Kampagne #stopptlahmheit in Warendorf eine Naturbahn vorgestellt.

Naturbahn? Klingt komplexer als es ist. Die Idee der Agria dahinter, im Rahmen der Kampagne #stopptlahmheit: Den Nutzen der Gesunderhaltung den Pferdefreunden vor Augen halten. Die Versicherung, die 1890 in Schweden gegründet wurde und seit 2008 international agiert, kann auf Erfahrungen aus dem Heimatland zurückgreifen. Von Waldboden über Sand und Kies zu reiten, stärkt die vielen Muskeln und Gelenke eines Pferdes, die es sich ausbalanciert bewegen lassen. Rezeptoren im Huf senden Informationen ans Gehirn – das unterschiedliche Auftreten fördert so die Gesundheit im gesamten Organismus.

Dies ist der Ansatz, an dem das Konzept der Agria Naturbahn ansetzt. Vorhandene Untergründe nutzen, das Pferd über bereits vorhandene, vielfältige natürliche Bodenbeschaffenheiten reiten. Das alles, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen. Der Vorteil fürs Pferd, aber auch die Versicherung: Entsprechend trainierte Pferde reduzieren das Lahmheitsrisiko. Eine Studie in Schweden hat das bewiesen, so Agria. Gesunderhaltung auf einfache Art.

Agria Naturbahn in Warendorf

Anlässlich des Bundeschampionats hat Agria die Idee im Beisein von Turnierleiter Markus Scharmann vorgestellt. Peter Bornschein, Country Manager und Hauptbevollmächtigter von Agria Deutschland, erläuterte das Konzept: „Unser Ziel ist es, Pferdebesitzern eine einfache, aber effektive Möglichkeit zu bieten, Lahmheiten durch abwechslungsreiches Training auf verschiedenen natürlichen Untergründen vorzubeugen. Durch das Reiten auf der Agria Naturbahn verbessern sich die Balance, Elastizität und Losgelassenheit der Pferde, was einen entscheidenden Einfluss auf die langfristige Gesundheit des Bewegungsapparates hat.“

Pferdewirtschaftsmeister Markus Scharmann pflichtete ihm bei: Reiten auf unterschiedlichen Böden sollte fester Bestandteil eines jeden Trainings sein, so der Warendorfer Bundesstützpunktleiter.

#stopptlahmheit – gesund reiten

Auch Vielseitigkeits-Ass Sandra Auffarth, als Markenbotschafterin des Versicherungskonzerns Agria das „Top Model“ in einer zur Kampagne #stopptlahmheit herausgegebenen Broschüre lebt das Konzept der Naturbahn. Und nicht nur mit ihren „Buschpferden“. Weitere Hintergründe zur Biomechanik des Pferdes gibt Physiotherapeut Stefan Stammer. Und weil man einen Reiter oder eine Reiterin nicht auf eine Naturbahn schicken kann, sehr wohl aber auch die Körper zweibeiniger Pferdesportfreunde fit sein sollen, gibt EM-Bewegungstrainer Rolf Grebe Tipps. Letztendlich braucht jeder vierbeinige Sportler auch den passenden „Vet“. Dr. Cosima von Saldern, die Sandra Auffarths Pferde seit 2018 medizinisch betreut, hat ebenfalls an der Broschüre zur Kampagne #stopptlahmheit mitgearbeitet.

Mehr Infos zu #stopptlahmheit gibt es hier.