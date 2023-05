Neu von der FN für Turnierveranstalter: die Graf-Rantzau-Trophäe

Die FN hat eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen, mit der verdiente Turnierveranstalter geehrt werden sollen: die Graf-Rantzau-Trophäe, benannt nach dem 2022 verstorbenen Ehren-Präsidenten Breido Graf zu Rantzau. Die ersten Preisträger gibt es schon.

Mit der Graf-Rantzau-Trophäe will die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die ländlichen Turnierveranstalter auszeichnen, die mit ihrem Einsatz den Sport fördern, Traditionen und Ehrenamtskultur fördern, aber trotzdem mit der Zeit gehen.

FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach sieht in diesen verdienten Veranstaltern auch Vorbilder und Inspiration für andere: „Mit der Graf-Rantzau-Trophäe wollen wir Turnierveranstalter für ihr überdurchschnittliches Engagement ehren und sie und andere gleichzeitig motivieren, sich weiter für den Pferdesport einzusetzen.“

Bis zu fünf Turniere pro Jahr sollen auf Antrag der Landespferdesportverbände die Graf-Rantzau-Trophäe erhalten können. Zwei wurden dieses Jahr bereits vergeben, an die Pferdesportgemeinschaft Lähden und die Reitgemeinschaft Schimmelhof in Bremen.

Die Pferdesportgemeinschaft Lähden im Emsland ist bekannt für ihre Fahrturniere, die „Lähdener Fahrsporttage“. Die Anlage ist die Heimat der internationalen Top-Fahrer Anna und Christoph Sandmann, die hier zusammen mit dem Team um den Vorstand und dessen Vorsitzenden Heinz Winkeler „seit Jahren ein Vorbild für Zusammenhalt und Ehrenamtskultur“ sind, wie die FN schreibt. Auch würden hier regelmäßig neue Formate ausprobiert, wie ein zweifacher Dressurauftritt oder Kegelparcours für verschiedene Anspannungsarten.

30-jähriges Jubiläum feiert dieses Wochenende das „Bremer Pferdefest“ der Reitgemeinschaft Schimmelhof in Bremen. Alljährlich am Himmelfahrtswochenende steht hier die nächste Generation auf zwei und vier Beinen im Mittelpunkt. Ausgeschrieben werden einerseits sowohl Führzügelklassen als auch Ponyprüfungen in Dressur und Springen bis FEI- bzw. M-Niveau. Andererseits gibt es auch Jungpferde- und -ponyprüfungen mit Möglichkeiten, sich fürs Bundeschampionat zu empfehlen. Außerdem gibt es verschiedene Teamwettbewerbe.