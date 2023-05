Sport am Wochenende: Was neben Hamburger Derby und Pferd International sonst noch alles ansteht

Das Himmelfahrtswochenende ist, so will es die Tradition, auch in diesem Jahr wieder gespickt mit sportlichen Highlights. Neben dem 101. Hamburger Dressur- und Spring-Derby in Klein Flottbek können sich Pferdesportfreunde aus dem Süden auf die Pferd International freuen. Das rote Jackett ziehen sich die Springreiter zum EEF-Nationenpreis in Kronenberg (NED) an. Und dann wären da noch der Preis der Besten in Warendorf und spannender Vielseitigkeitssport mit Weltstars in Barborowko (POL).

Deutsches Spring und Dressurderby (CSI5*/CDI4*) vom 17. bis 21. Mai in Hamburg

Derbysport der Extraklasse bietet ab heute das zum 101. Mal stattfindende Deutsche Spring- und Dressurderby in Hamburg-Klein Flottbek. Die wichtigsten Informationen zu Teilnehmern, Zeiteinteilungen und TV-Zeiten haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Übrigens: Wer sehen will, wen wir von der St.GEORG-Redaktion als Derby-Favoriten auf dem Zettel haben, kann das hier tun. Wir freuen uns, wenn Sie auch einen Tipp abgeben!

Weitere Informationen unter www.engarde.de

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI5*/CSI3*) und Deutsche Meisterschaften Para-Dressur vom 18. bis 21. Mai in München-Riem

Zeitpläne, Informationen zu Live-Übertragungen und den mit Spannung erwarteten Reiter-Pferd-Paaren finden Sie ebenfalls an dieser Stelle im Zeitplan 2023.

Weitere Informationen unter www.pferdinternational.de

Preis der Besten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren vom 19. bis 21. Mai in Warendorf

Die wichtigste Sichtung für die Nachwuchsreiter, die auf die Teilnahme an den Europameisterschaften hoffen, ist der Preis der Besten. Hier messen sich in Warendorf in vier Altersklassen und vier Disziplinen: Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren. Spannend! Was wann genau passiert, erfahren Sie hier.

Weitere Informationen unter www.preisderbesten.de

AUSLANDSSTARTS

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 18. bis 21. Mai in Kronenberg/NED

In Kronenberg macht die EEF-Nationenpreisserie als nächstes Halt. Einige Nachwuchsreiter sind mit von der Partie. Sophie Hinners reitet vermutlich Addressee, mit der sie die vor zwei Wochen in Mannheim im Großen Preis Platz sechs belegte. Dank seines fünften Platzes im gleichen Springen wie Hinners und Addressee bekommen auch Ulrich Hensel und sein selbstgezogener Escudo I-Sohn Europa H am Wochenende die Chance, im roten Jackett ihr Können unter Beweis zu stellen. Zoe Osterhoff ist am Mannheim-Wochenende 24 Jahre alt geworden und wird ihr Debüt bei den Senioren geben. Komplettiert wird dieses Startaufgebot aus deutscher Sicht noch von Harm Lahde und Philip Housten. Wer letztlich reitet und wer als Einzelreiter startet, steht noch nicht fest.

ClipMyHorse.TV überträgt live.

Ulrich Hensel (Ortenberg); Sophie Hinners (Pfungstadt); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Zoe Osterhoff (Hamm); Philip Housten (Solingen).

Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 18. bis 21. Mai in Budapest/HUN

Verena Haller (Huglfing).

Weitere Informationen unter: www.csiobudapest.hu

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 21. Mai in Busto Arsizio/ITA

Nina Merkel (Albstadt); Pia Reich (Bad Bellingen); Alexander Schill (Neuried); Lisa Schill-Huber (Neuried).

Weitere Informationen unter: www.etrea.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 20. Mai in Lexington, KY/USA

Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: www.kentuckyhorseshows.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro/YH2*-S) vom 18. bis 21. Mai in Baborowko/POL

In Polen ist schon wieder Zeit für den Busch und auch in der langen Vier-Sterne-Prüfung gibt es mit Elena Otto-Erley eine deutsche Vertreterin. Die anderen Größen: Michael Jung, Ingrid Klimke, Christoph Wahler und weitere werden unter anderem in der kurzen Vier-Sterne-Prüfung zu sehen sein. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Barborowko.

CCI4*-L: Elena Otto-Erley (Warendorf).

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Emma Brüssau (Schriesheim); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Johannes Hayessen (Eyendorf); Heike Jahncke (Ganderkesee); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Ingrid Klimke (Münster) Libussa Lübbeke (Wingst); Jerome Robine (Warendorf); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Christoph Wahler (Bad Bevensen).

CCI3*-S: Juliane Barth (Hanstedt); Vanessa Bölting (Münster); Emma Brüssau (Schriesheim); Alina Dibowski (Döhle); Andreas Dibowski (Döhle); Felix Etzel (Warendorf); Laura Jahn (Neu Duvenstedt); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Franziska Keinki (Heidmühlen); Marco Krüger (Munster); Sophie Leube (Hamm); Libussa Lübbeke (Wingst); Nadine Marzahl (Munster); Jan Matthias (Großenwiehe); Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau); Lena Pede (Dahme/Mark); Dirk Schrade (Heidmühlen); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Jule Wewer (Egestorf); Merle Wewer (Peheim).

CCI2*-S: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Vanessa Bölting (Münster); Leonard Brüssau (Schriesheim); Lisa-Marie Fischer (Parthenstein); Katarina Frahm (Dummerstorf); Marie Füntmann (Recklinghausen); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Clemens Hayessen (Eyendorf); Kim Heitmann (Salzhausen); Sophia Huhn (Hamburg); Beeke Jankowski (Schmalensee); Svenja Kiese (Daberkow); Tabea Knüppel (Egestorf); Nadine Marzahl (Munster); Jan Matthias (Großenwiehe); Bernhard Reemtsma (Groß Walmstorf); Jerome Robine (Warendorf); Ella Ruth Roga (Grosshansdorf); Anna von Beauvais (Lüneburg); Christoph Wahler (Bad Bevensen); Julia Warner (Bleckede); Neele Sophie Wittkohl (Westergellersen); Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen).

CCI1*-Intro: Nicolai Aldinger (Egestorf); Juliane Barth (Hanstedt); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Felix Etzel (Warendorf); Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf); Sophie Harms (Papendorf OT Groß Stove); Neil Hoffmann (Düsseldorf); Heike Jahncke (Ganderkesee); Franziska Keinki (Heidmühlen); Carlo Klippel (Winsen); Tabea Knüppel (Egestorf); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Lena Pede (Dahme/Mark); Jerome Robine (Warendorf); Juliana Steinhagen (Lupendorf); Jule Wewer (Egestorf); Maj-Jonna Ziebel (Kaltenkirchen).

CCIYH2*-S: Alina Dibowski (Döhle); Nadine Marzahl (Munster); Antonia von Baath (Südergellersen).

Weitere Informationen unter: www.equestrian.baborowko.pl

Auch interessant

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 18. bis 21. Mai in Kaposvár/HUN

CCI3*-S: Julia Lieske (Lorch); Amelie Reisacher (Memmingen); Charlotte Whittaker (Ampfing).

CCI2*-L: Carina-Julia Fede (Deutschland).

CCI2*-S: Amelie Reisacher (Memmingen).

Weitere Informationen unter: www.lovasakademia.hu

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 19. bis 21. Mai in Rockingham/GBR

Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen).

Weitere Informationen unter: https://www.rockinghamcastle.com/event/rockingham-international-horse-trials/

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-H1/3*-P4/3*-P2/3*-P1/2*-H1/2*-P1) vom 17. bis 21. Mai in Bornem/BEL

CAI3*-H2: Heinrich Kemper (Wettringen); Dr. Laura Oberlin (Ludwigshafen); Dennis Schneiders (Rieste).

CAI3*-H1: Martin Stötzer (Erfurt); Marie Tischer (Neu-Isenburg); Anne Unzeitig (Greifenstein).

CAI3*-P4: Niels Kneifel (Wunstorf).

CAI3*-P2: Antonia Brechtken (Wuppertal); Tobias Fiefhaus (Wettringen); Rene Jeurink (Deutschland); Tim Schäferhoff (Telgte).

CAI3*-P1: Monika Hallasch (Ditzingen); Karolin Schettler (Haltern am See); Lisa Marie Tischer (Neu-Isenburg); Jörn Wintgens (Heinsberg).

CAI2*-H1: Christian Prinz (Gescher); Anke Unzeitig (Greifenstein); Anna Unzeitig (Greifenstein).

CAI2*-P1: Stefan Averbeck (Metelen); Carolin Horst (Melle); Kai Maria Schleicher (Krefeld).

Weitere Informationen unter: www.schelderuiters.be

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/2*/J2*Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1*Pas de Deux/1*Gruppen) vom 18. bis 21. Mai in Stadl-Paura/AUT

CVI3*: Damen: Lisa Pogan (Bubenreuth).

CVI3*Gruppen: Pegasus Mühlacker mit Paula Jungclausen (Vaihingen), Katrin Schneider (Heidelberg), Jule Genthner (Mühlacker), Nina Jirsak (Vaihingen), Franziska Köppl (Stuttgart), Tom Lehner (Pforzheim), Denise Kiontke (Niefern-Öschelbronn), Marcel Wetterauer (Mühlacker), Marie-Luise Boehm (Wiernsheim), Amelie Springer (Ötisheim).

CVI2*: Damen: Verena Pongratz (München); Melanie Pogan (Bubenreuth).

CVIJ2*Gruppen: EnBW Juniorteam Bad Friedrichshall mit Samira Häffner (Heilbronn), Kaja Stopek (Leingarten), Sophie Dahlhues (Bad Wimpfen), Emma Theile (Heilbronn), Leni Allinger (Heilbronn), Marit Leßtke (Bretzfeld), Nina Jiroutek (Bad Friedrichshall), Lotte Theile (Heilbronn), Alea Stropek (Leingarten).

CVI1*: Damen: Charlotte Reiche (Bad Lausick).

CVIJ1*: Damen: Joy Atalante Koufou (München); Emma Theile (Heilbronn); Samira Häffner (Heilbronn); Lina Wiedemann (Magdeburg); Pia Keindorff (Barleben); Alina Kadriu (Biederitz); Seraphia Neuhaus (Magdeburg).

CVICh1*: Kaja Stopek (Leingarten).

CVI1*Pas de Deux: Charlotte Reiche (Bad Lausick)/Luise Reiche (Bad Lausick).

CVI1*Gruppen: Team Molzbach I mit Lisa Noodt (Hünfeld), Vivien Bug (Hünfeld), Melanie Kibler (Hünfeld), Sofia Völker (Nüsttal), Aurelia Baier (Hünfeld), Ida Romeis (Fulda), Niklas Baier (Hünfeld), Magdalena Kurz (Hünfeld).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/1*) vom 18. bis 21. Mai in Bern/SUI

CVI3*: Damen: Jasmin Glahn (Großbundenbach); Fiona Petters (Frankfurt); Sophie Hofmann (Koblenz).

CVI1*: Jannika Marie Kirchner (Frankfurt).

Weitere Informationen unter: www.cvi-switzerland.ch

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120/CEIYJ2* 120) vom 19. bis 20. Mai in Weikersdorf/AUT

CEI2* 120: Katharina Gericke (Falkensee); Nico Helta (Warstein); Patricia Ziegert (Friesack).

CEIYJ2* 120: Marlen Grell (Berlin).

Weitere Informationen unter: https://rcsa.at/

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Lummen/BEL vom 18. bis 21. Mai; www.jumping-lummen.be