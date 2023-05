Mannheim: Deutschland auf Rang zwei im Nationenpreis

Das Maimarkt Turnier in Mannheim war an diesem Wochenende Schauplatz für großen Sport. Am Sonntag konnte sich das deutsche Team Platz zwei im Nationenpreis hinter den Niederlanden und vor Spanien sichern. Sönke und Semmieke Rothenberger waren jeweils in der Dressur siegreich.

Beim Maimarkt Turnier in Mannheim wurde am heutigen Sonntag der EEF-Nationenpreis über zwei Runden ausgetragen. Mit Spanien, der Slowakei, Frankreich, Österreich, Schweden, Deutschland, der Niederlande, der Schweiz, Ungarn und Tschechien (Startreihenfolge) gingen insgesamt zehn Nationen an den Start. Fehlerfrei blieb allerdings nur eine: die Niederlande. Willem Greve auf Highway (v. Eldorado van de Zeshoek), Kevin Jochems auf Flying Jackie (v. Nabab de Reve), Loewie Joppen auf Havel van de Wolfsakker (v. Hos d’O) und Frank Shuttert auf Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) sorgten für den Erfolg unserer Nachbarn.

Für Deutschland gingen Patrick Stühlmeyer mit Drako de Maugre (v. Kannan), Stefan Engbers mit Baju (v. Balou du Rouet), Mario Stevens mit seinem Erfolgspferd Starissa (v. Stakkato Gold) und Philipp Schulze Topphoff mit Clemens de la Lande (v. Comme il faut) an den Start. Zwei Fehlerpunkte, die in der ersten Runde auf das Konto von Stefan Engbers und damit auf das des gesamten Teams gingen, verhinderten ein Stechen um den Sieg. Es wurde Platz zwei für das deutsche Team.

Die Reiter aus Spanien blieben im ersten Durchgang fehlerfrei und lagen damit zunächst noch vor Deutschland. In der zweiten Runde kamen allerdings 8 Fehler dazu, sodass es am Ende Rang drei wurde. Vertreten wurden die Südeuropäer durch Alberto Marquez Galobardes auf Aldo du Manoir (v. Arpege Pierreville), Teresa Blazquez-Abascal auf Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint-Benoit), Eduardo Alvarez Aznar auf Enjoy de la Mure (v. Vigo Cece) und Sergio Alvarez Moya auf Charisma (v. Uriko). Aufgrund der schnelleren Zeit konnten sie sich noch vor dem punktgleichen Team aus Frankreich auf dem Treppchen platzieren.

Deutschlands U25-Springpokal

Außerdem kämpften die U25-Reiter in einem Drei-Sterne-Springen der Klasse S mit Stechen um den Einzug ins Finale von Deutschlands U25 Springpokal, das beim CHIO Aachen ausgetragen wird. Nach einem fehlerfreien Ritt in 41,31 Sekunden im Stechen holte sich Franziska Müller den Sieg und konnte sich damit zum dritten Mal in Folge für das Finale qualifizieren. Unter ihrem Sattel hatte sie das gleiche Pferd wie in Groß Viegeln, wo ihr die Qualifikation im letzten Jahr gelang: die 14-jährige Cornado I-Tochter Cornado’s Queen. An zweiter Stelle konnte sich Lucas Wenz platzieren. Er ging mit Chandon de Blue an den Start. Der elfjährige Wallach v. Chacco-Blue blieb mit seinem Reiter ebenfalls fehlerfrei in 42,81 Sekunden. Platz drei ging an Anna-Maria Grimm und den Lord Pezi-Sohn Lord Al Bahar. Das Paar war das letzte fehlerfreie Paar im Stechen, die Uhr stoppte bei ihnen bei 46,80 Sekunden.

Sönke und Semmieke Rothenberger jeweils siegreich

In der Dressurarena triumphierte Sönke Rothenberger. Nach Ankum und Hagen ging er in Mannheim seinen dritten Grand Prix mit Matchball, einem Oldenburger Wallach, der von dem Trakehner Millennium abstammt. Mit 73,065 Prozent konnte das Paar nun seinen ersten internationalen Sieg feiern. An zweiter Stelle platzierte sich ebenfalls ein deutsches Paar. Für Franziska Stieglmaier und den zwölfjährigen Hannoveraner Samurai (v. St. Moritz Junior) gab es insgesamt 70,326 Prozent. Mit 70,217 Prozent platzierte sich die Österreicherin Renate Voglsang im Sattel des 14-jährigen Fuerst Ferdinand zur Fasanenhoehe (v. Fuerst Hohenstein) nur knapp dahinter auf Rang drei.

Drei weitere Paare aus Deutschland konnten sich ebenfalls platzieren. Sandra Nuxoll und Bonheur de La Vie (v. Bordeaux) erhielten 69,913 Prozent. Außerdem gingen Lisa Müller mit D’Avie (v. Don Juan de Hus) und Max Wadenspanner mit Zardetto (v. Blue Hors Zack) an den Start. Die beiden Paare erhielten 66,522 und 66,087 Prozent und platzierten sich an neunter und zehnter Stelle. Michael Klimke und Harmony’s Sanrino, ein 14-jährigen Wallach v. San Remo, verpassten mit 66,065 Prozent nur knapp eine Platzierung.

Außerdem kämpften die U25-Dressurreiter um einen Platz im Finale des Piaff-Förderpreises, das im November in Stuttgart ausgetragen wird. 16 Teilnehmer gingen an den Start. Der Sieg ging deutlich an Semmieke Rothenberger im Sattel von Farrington. Die mehrmalige Europameisterin und Piaff-Förderpreissiegerin aus 2021 und ihren KWPN Wallach v. Jazz sahen die Richter einstimmig vorne. Das Gesamtergebnis lautete 75,029 Prozent. Mit insgesamt 72,500 Prozent folgte Alina Schrader auf Platz zwei. Die Hamburgerin stellte Paola vor, eine 14-jährige Stute v. Lord Loxley I, die sie selbst ausbildete. Das Paar konnte im letzten Jahr die Deutschen U25-Meisterschaften im Grand Prix gewinnen. Darüber hinaus siegte Alina Schrader 2022 im U25-Derby in Hamburg. Rang drei ging an die Titelverteidiger: Helen Erbe erhielt im Sattel von Carlos (v. Carabas) 71,647 Prozent für ihren Ritt.

