Neue Dressur-Zuchtleiter beim Dänischen Warmblut

Ende März war die bisherige Zuchtleiterin des Dänischen Warmblutverbandes, Karina Christiansen, von ihrem Amt zurückgetreten und in der Folge auch der Großteil ihrer Kollegen. Nun gibt es ein neues Team, das über die Zukunft der dänischen Dressurpferdezucht entscheidet.

Über die Hintergründe ihrer Entscheidung wollte Karina Christiansen nichts sagen, als sie am 31. März nach 23 Jahren ihre Aufgaben beim Dänischen Warmblutzuchtverband niederlegte. Nach ihr zogen sich noch drei weitere Mitglieder der Zuchtleitung Dressur zurück: Bjarne Nielsen nach 17 Jahren, der Tierarzt Johnny Sørensen, der bislang Sprecher des Dressurausschusses war, und der Dressurausbilder Dennis Fisker.

Letzterer war noch Anwärter, sagte aber im Anschluss an die Körung in Herning, der dafür notwendige zeitliche Aufwand sei mit seiner Position als Nachwuchstrainer des Landes nicht zu vereinbaren.

Damit war von ursprünglich fünf Mitgliedern der dänischen Zuchtleitung Dressur noch eines übrig: Vicky Nortvig. Sie ist auch weiterhin dabei und hat nun neue Kollegen an ihrer Seite, die der dänische Verband auf seiner Website vorstellt.

Da ist zum einen Jens Søgaard. Er ist Züchter und seit mehr als 30 Jahren als DWB-Züchter im Einsatz. Karsten Petersen kann auf rund 25 Jahre Erfahrung als Reuter und Ausbilder junger Hengste im Gestüt Blue Hors zurückblicken. Nummer drei im Bunde ist Rune Willum, Grand Prix-Reiter, -Ausbilder und früher Testreiter. Er hat unter anderem die Karriere von Cathrine Dufour in den ersten Jahren maßgeblich geprägt.

Tierarzt Johnny Sørensen, der ehemalige Sprecher der Kommission, hat sich als Berater zur Verfügung gestellt, „um die Kontinuität in Bezug auf den vereinbarten Zuchtplan zu gewährleisten“.

Neue Zuchtrichter

Der Dänische Warmblutverband gibt an, das Ziel sei es, „Fachleute für das Richterprogramm zu gewinnen, die aktiv mit Pferden in der Zucht und/oder im Sport arbeiten“. So gibt es nun drei neue Richteranwärter: die Berufsreiterin Mette Svare Ehlers, Christian Springborg, der als Zuchtberater bei Helgstrand Dressage tätig ist, und die internationale Dressurrichterin Christine Prip.

Mette Svare Ehlers wird Dressurrichterin. Hier sind ebenfalls neu hinzugekommen Dressurausbilder und Testreiter Allan Grøn und Jan Møller Christensen, bekannt unter anderem als Ausbilder und Reiter des Hengstes Hesselhøj Donkey Boy. Neu auf der Liste der Springrichter ist Maria Bjørnkjær Asferg.

Als Chefrichter wurden Per Springborg, Karsten Petersen und Rune Willum ernannt.

Eine Liste mit allen Richtern beim Dänischen Warmblut findet man hier.