Tie Break toppt Vechtaer Veranlagungstest

In Vechta stand in den letzten beiden ein weiterer Kurz-Veranlagungstest für dreijährige Hengste an. Die Noten konnten sich sehen lassen.

14 Hengste traten an, alle haben den Test beendet, drei von ihnen mit einer Wertnote von 9 und besser und ebenfalls drei mit einer Wertnote unter 8. Die besten Noten von allen Prüflingen erhielt der KWPN-Hengst Tie Break v. Toto Jr.-Grey Flanell-Foundation, gezogen von der ZG Bockxgrave/van der Voort und angemeldet durch die Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH. Julia Watzek stellte den Hengst vor. Seine Gesamtnote von 9,16 ergab sich aus Trab 9,4, Galopp 8,6, Schritt 8,8, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft je 9,5.

Mit 9,08 machte ein weiterer niederländischer Hengst den zweitbesten Test: Roman Empire v. Romanov Blue Hors-Sir Sinclair-Cabochon. Seine Einzelnoten lauteten Trab 8,6, Galopp 9,0, Schritt 8,8, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft 9,5. Bart Veeze stellt Roman Empire für den Stall Brinkman in Twello vor. Der Hengst ist der ein Jahr jüngere Vollbruder zu dem Warendorfer Landbeschäler Red Viper, der letztes Jahr in Warendorf seine Kurz-VA gewinnen konnte.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 9,05 (Trab 8,8, Galopp 9,2, Schritt 8,5, Rittigkeit 9,5, Leistungsbereitschaft 9,0) der Oldenburger Bon Bolero v. Bon Vivaldi-Fürst Romancier-Rubin Royal aus der Zucht von Matthias Alexander Krug. Angemeldet wurde Bon Bolero von Birte Ahlers. Eike Bewerungen stellte ihn vor.

Prämienhengste

Auch bei dieser Prüfung waren Prämienhengste des aktuellen Jahrgangs dabei, etwa der Oldenburger L’Avenir v. Le Formidable aus der Weihegold-Tochter Weihe’s Hope v. Sir Donnerhall (Z.: Christine Arns-Krogmann). Er ist nun in den Niederlanden zuhause und wurde von Franka Loos für eine 8,18 vorgestellt (Trab 8,2, Galopp 9,0, Schritt 8,0, Rittigkeit 7,8, Gesamteindruck 8,0).

Oder der ebenfalls in Vechta prämierte Zarenball v. Zenon-Fürstenball aus der Zucht von Arndt Schwierking. Der Oldenburger Rappe gehört Julia Voigtländer, wird im Stall Fischer ausgebildet und kam mit Lukas Fischer im Sattel auf eine 8,85 (Trab 8,8, Galopp 85, Schritt 8,7, Rittigkeit 9,0, Leistungsbereitschaft 9,5).

Den Hannoveraner Espléndido MT v. Escamillo-Vitalis aus der Zucht von Lars Nieberg kennt man vom Körplatz Westfalen, wo er 2022 zum 2. Reservesieger ernannt wurde. Anschließend wechselte er in den Besitz des Gestüts Vorwerk. Bei seinem Auftritt in Vechta kam er nun auf eine Gesamtnote von 8,4 (Trab 8,2, Galopp 8,5, Schritt 8,3, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft 8,5).

Bei der Hannoveraner Körung in Verden wurde For Royalty v. For Romance-Franziskus prämiert, gezogen von Berthold Schoemaker und im Besitz von Helgstrand Deutschland. Der Jetzt in Verden kam der Hannoveraner Dunkelfuchs auf eine 8,41 mit 8,8 im Trab, 9,2 im Galopp, 7,8 im Schritt, 8,0 in der Rittigkeit und 8,5 in der Leistungsbereitschaft.

Im Rahmen der Münchener DSP-Körung war der Vaderland-Don Nobless-Sohn Versace Deluxe zum Prämienhengst ausgerufen worden. Zur Welt kam er bei Mathieu Beckmann in Westfalen, was auch sein Zuchtgebiet ist, stationiert ist er bei Galmbachers in Umpfenbach. Seine Endnote lautete 7,44 (Trab 7,5, Galopp 7,7, Schritt 7,0, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft 7,5).

Die Münchener Preisspitze, Viva Vegas v. Viva Gold, war zwar von den neuen Besitzern Helgstrand Dressage angemeldet worden, trat jedoch zum Test nicht an.