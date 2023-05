Deutsches Spring- und Dressur-Derby: Zeitplan 2023

Vom 17. – 21. Mai 2023 findet das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg Klein Flottbek statt. Hier finden Sie den Zeitplan zur Übersicht.

Das Wetter zieht in Hamburg gerne mal einen Strich durch so manche Rechnung. Für die Veranstalter, Reiter und Besucher des 92. Hamburger Derbys sieht es aber gar nicht so schlecht aus in dieser Woche: Ein paar Wolken, kein Regen, aber eine gelegentliche leichte Brise, wie sie in der Hansestadt eben nicht fehlen darf, sind vorausgesagt. Kein Regen – das wird vor allem die Reiter freuen, die am Sonntag noch den großen Wall runter müssen. Zuvor stehen jedoch noch einige weitere Prüfungen auf dem Plan.

Der Zeitplan

Mittwoch, 17.05.2023

09:00 Uhr CSI4* Classic Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

11:00 Uhr Youngster Tour (Siebenjährige)

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,35 m

Danach Youngster Tour (Achtjährige)

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

13:50 Uhr Derby Tour: erste Qualifikation

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,45 m

17:15 Uhr NFR Trophy

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe 1,45m

Donnerstag, 18.05.2023

Springen

07:40 Uhr CSIAm – Small Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,15 m

09:55 Uhr CSI5*

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

12:45 Uhr Fohlen-Präsentation des Holsteiner Verbands

13:30 Uhr Hamburger Championat / Qualifikation für den Großen Preis

Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

16:55 Uhr Fohlen-Auktion des Holsteiner Verbands

18:15 Uhr CSI4* Classic Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,45 m

20:05 Uhr CSIAm – Large Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

Dressur

12:00 Uhr CDI4* Grand Prix

Qualifikation für den GP Special, GP Kür und das Dressur-Derby

15:30 Uhr Erste Qualifikation Pony-Derby

Nationale Dressurprüfung Klasse L

Freitag, 19.05.2023

Springen

08:15 Uhr CSIAm – Medium Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,25 m

10:30 Uhr Youngster Tour (Siebenjährige)

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe: 1,35 m

Danach Youngster Tour (Achtjährige)

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe: 1,40 m

13:30 Uhr Derby Tour: zweite Qualifikation

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

16:45 Uhr CSI5*

Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

19:45 Uhr CSIAm – Small Tour

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe: 1,15 m

Dressur

11:00 Uhr U25 Dressur-Derby

Nationale Dressurprüfung Klasse S

15:00 Uhr Zweite Qualifikation Pony-Derby

Nationale Dressurprüfung Klasse L

Samstag, 20.05.2023

Springen

08:00 Uhr CSIAm – Medium Tour

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe: 1,25 m

09:40 Uhr CSI4* Classic Tour

Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,50 m

12:05 Uhr CSI5*

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,50 m

15:20 Uhr Großer Preis von Hamburg

Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,60 m

18:25 Uhr Speed-Derby

Internationales Zeitspringen, Höhe 1,40 m

19:40 Uhr CSIAm – Large Tour

Int. Springprüfung in zwei Phasen, Höhe: 1,40 m

Dressur

10:00 Uhr Dressurprüfung für sieben- bis neunjährige Dressurpferde

St. Georg Special

12:30 Uhr U25 Dressur-Derby Finale

Nationale Dressurprüfung Klasse S mit Pferdewechsel

14:30 Uhr CDI4*

Grand Prix Special

16:45 Uhr CDI4*

Grand Prix Kür

Sonntag, 21.05.2023

Springen

07:45 Uhr CSIAm – Small Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,15 m

Danach CSIAm – Medium Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,25 m

Danach CSIAm – Large Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, Höhe: 1,40 m

10:45 Uhr CSIAm – Small Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,15 m

Danach CSIAm – Medium Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,25 m

Danach CSIAm – Large Tour

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit mit Derby-Hindernissen, Höhe: 1,40 m

Danach Showact

14:00 Uhr 92. Deutsches Spring-Derby

Int. Springprüfung mit Stechen, Höhe: 1,55 m

Dressur

09:15 Uhr Finale Pony-Derby

11:00 Uhr Deutsches Dressur-Derby

Grand Prix mit Pferdewechsel

13:30 Uhr Dressurprüfung für sieben- bis neunjährige Dressurpferde

St. Georg Special

Das Derby im TV

Donnerstag, 18.05.2023

14:45 bis 16:30 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR: Championat von Hamburg

Freitag, 19.05.2023

14:00 bis 16:00 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR: Zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby

Samstag, 20.05.2023

16:00 bis 17:35 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR: Großer Preis von Hamburg

Sonntag, 21.05.2023

13:30 bis 16:00 Uhr und 16:15 bis 17:00 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR: Deutsches Spring-Derby

Darüber hinaus können alle Prüfungen aus Hamburg über den Streaming-Dienst clipmyhorse.tv verfolgt werden.

Spannung bei der Derby Tour

Die meiste Vorfreude der Zuschauer gilt wohl der Derby Tour, die am Sonntag im legendären Spring-Derby entschieden wird. Dem Finale gehen zwei Qualifikationen voraus, wovon die erste bereits am Mittwoch bestritten wird. Am Freitag müssen die Teilnehmer dann das erste Mal über den berühmten Wall – allerdings noch ohne anschließende Planke.

Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät: Es dürfte spannend werden. Mit dabei ist unter anderem der dreifache Derbysieger André Thieme, der alle drei Siege im Sattel des 2019 verstorbenen Nacorde holte, oder Sandra Auffarth, die in den letzten Jahren immer oben mitmischte, den Derby-Sieg aber noch nicht einfahren konnte. Ebenso geht es dem Iren Shane Breen, der schon die ein oder andere Qualifikation für sich entscheiden konnte. Sein erfahrener Derby-Spezialist Can Ya Makan steht erneut auf der Teilnehmerliste. Vorjahressiegerin Cassandra Orschel wird mit ihrer Kämpferin Dacara E in diesem Jahr versuchen, ihren Titel zu verteidigen.

Hier finden Sie während der Veranstaltung Starter- und Ergebnislisten. Wir vom St.GEORG berichten auf allen digitalen Kanälen von vor und hinter den Kulissen des Hamburger Derbys.

auch interessant