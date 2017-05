Neue Chance für Wallach Spooky

Doch der Besuch von Thekla Viktoria Dieckmann und ihrem Mann Peter Dieckmann, Inhaber des Unternehmens Spooks, änderte Spookys ausweglose Situation. Sie beschlossen, eine Patenschaft für das Pferd zu übernehmen, bis ein neuer Besitzer gefunden ist.

Das Ehepaar setzt sich mit einer Charity-Aktion schon länger für Tiere in Not ein, nun schon zum zweiten Mal für die Pferdeklappe. „Wir haben die Kunden von Spooks in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, uns Projekte vorzuschlagen, die es wert sind unterstützt zu werden. Die „Erste Pferdeklappe“ wurde dabei am häufigsten genannt“, erzählt Thekla Viktoria Dieckmann.

Die Erste Pferdeklappe e.V. in Schleswig-Holstein ist Deutschlands einzige Pferdeklappe und hat seit ihrer Gründung vor vier Jahren bereits mehr als 800 Pferden ein vorübergehendes Zuhause ermöglichen können. Fast alle Tiere können im Anschluss in die Hände neuer Besitzer vermittelt werden.