Neues Pferd für Daniel Deußer – den Sohn zweier Olympiasieger

Die Stephex Stables haben bekannt gegeben, dass sie in ein neues Pferd für Daniel Deußer investiert haben. Wenn der gekörte Petrossian BC nach seinen Eltern kommt, hat Deußer hier ein Championatspferd in spe.

Petrossian ist ein achtjähriger belgischer Hengst, bei dem man schon an der Optik erahnt, wer der Vater sein könnte. Er ist ein bunter Fuchs mit breiter Blesse – ganz wie sein Erzeuger, Lars Niebergs und Marcus Ehnings Mannschaftsolympiasieger For Pleasure. Doch bei Petrossian kommt nicht nur erstklassiges Blut von der Vaterseite. Seine Mutter ist keine Geringere als McLain Wards ebenfalls zweimal mit Teamgold bei Olympia dekorierte Sapphire v. Darco (die in der Zucht allerdings als Safari van’t Merelsnest geführt wird).

Als Züchter wird die Blue Chip Farm geführt. Deren Besitzer Tom Grossman ist nun zusammen mit den Stephex Stables Besitzer von Petrossian. Wie die Stephex Stables auf ihrer Instagram-Seite schreiben, soll Daniel Deußer künftig im Sattel des Ausnahmetalents sitzen, das dieses Jahr in kaum einem internationalen Springen einen Abwurf hatte. Dirk Demeersman und Jeroen de Winter hatten ihn bislang ausgebildet und vorgestellt. Mit Jeroen de Winter hatte Petrossian das Hengstspringen der Siebenjährigen in Mechelen gewonnen, nahm am Finale der Belgischen Meisterschaften dieser Altersklasse teil, an den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde usw.

Da der Hengst gekört ist, ist er für Stephex nicht nur sportlich, sondern auch züchterisch interessant. Man hat bereits angekündigt, dass es demnächst TG Samen geben soll.

Sapphires Kinder

Petrossian ist übrigens nicht der erste Sohn von „Sarah“, wie Sapphire früher im Stall hieß. Die belgische Stute hat laut Horsetelex acht Nachkommen, von denen sechs in Klasse S gehen.

Der erste in dieser Reihe war der ebenfalls gekörte Akropolis v. Merelsnest v. Voltaire, der 2000 zur Welt kam und über 1,40 Meter im Einsatz war. 2013, 2014 und 2015 hatte Sapphire – Embryotransfer macht’s möglich – jeweils zwei Fohlen. Die Generation 2013 besteht aus N American Girl v. Heartbreaker, war auf 1,30 Meter-Niveau unterwegs und hat ihrerseits schon zwei Kinder. Von Presley Boy stammt der nun zehnjährige gekörte New York BC ab, der mit dem Iren Cormac Hanly auf 1,40 Meter-Niveau unterwegs war.

Bei den 2014er Kindern springt Omano BC v. Cumano mit Dirk Demeersman 1,50 Meter Parcours. Er ist ebenso gekört wie sein gleichaltriger Halbbruder v. Baloubet du Rouet mit Namen Olympic Jac BC, der auf 1,45 Meter-Niveau unterwegs sein soll, allerdings noch keine internationalen Erfolge vorzuweisen hat.

Petrossian und Paola BC v. Nabab de Reve sind die beiden jüngsten Sprösslinge von Sapphire und gleichzeitig ihre letzten Nachkommen. 2014 ist die Stute gestorben.