Online-Veranstaltung der GWP: Hufbeschlag und Proteinversorgung beim Pferd

Die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft um das Pferd (GWP) führt am Donnerstag, den 13. Juni, seine beliebte Online-Vortragsveranstaltung fort. Aktuelle Themen sind Hufbeschlag und Proteinversorgung

„Spannendes aus Wissenschaft und Praxis rund um das Pferd“ lautet das Motto der Online-Veranstaltungen der GWP, in denen hochkarätige Referenten ihr Wissen weitergeben und Pferdebesitzern aufzeigen, wie sie ihre Tiere fit und gesund halten. An diesem Donnerstag, den 13.06.24, geht die Veranstaltungsreihe weiter, um 18.30 Uhr können Interessierte per Zoom kostenlos teilnehmen.

Auf dem Programm steht das Thema „Hufbeschlag sowohl aus praktischer als auch wissenschaftlicher Sicht“, über das Stephan Becker, Fachlehrer für Hufbeschlag an der Lehrschmiede Niedersachsen in Verden referiert. Tierernährungs-Expertin Prof. Dr. Ellen Kienzle von der LMU München geht auf das viel diskutierte Thema Proteinversorgung ein. „Beim Pferd hatten wir doch immer Proteinüberversorgung – und jetzt auf einmal Proteinmangel?“ lautet der Titel ihres Vortrags.

Die Online-Veranstaltung ist kostenlos. Die GWP freut sich allerdings über eine kleine Spende (Konto-Nr. DE20 2605 0001 0053 3011 23) oder noch mehr über einen Beitritt (Jahresbeitrag 30 Euro).

Mit folgendem Link ist eine Teilnahme möglich: https://lmu-munich.zoom.us/j/7628923080

Meeting-ID: 762 892 3080; Kenncode: 709688

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen zur GWP gibt es auf www.pferd-forschung.de