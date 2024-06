Patrick Stühlmeyer Deutscher Meister Springen 2024, Cedric Wolf und Mario Stevens auf dem Podium

Mit der Idealwertung von null Fehlern nach vier Runden ist Patrick Stühlmeyer Deutscher Meister Springen 2024. Mit Drako de Maugre setzte er sich vor Cedric Wolf, dessen Chicito ebenfalls keinen Abwurf auf dem Konto hatte, aber einen Zeitfehler. Bronze ging an Mario Stevens mit Starissa.

Das Finale der DM wurde im Großen Preis, dem Optimum Preis in Balve entschieden. Zwei Umläufe, Hindernisse bis 1,55 Meter hoch – ein reeller CSI4* Großer Preis. Insofern war es kein Spaziergang, der Patrick Stühlmeyer aufs Treppchen führte. Als er auch in der vierten Runde ohne Fehler über die zwölf Sprünge gekommen und nach 390 Metern die Ziellinie durchritt, da warf der 34-Jährige übermütig seinen Helm in die Luft. Sein elfjähriger Selle Français Drako de Maugre meterte noch einmal richtig los. Stühlmeyer, der schon lange in den Diensten von Paul Schockemöhle steht, zeigte immer wieder auf den Fuchs im Stadion von Balve.

Der Deutsche Meister Springen 2024 war als Junger Reiter Europameister mit der Mannschaft. Als Junior gewann er mit den deutschen Equipen eine Silber- und eine Bronzemedaille. Drako de Maugre reitet er seit Juni 2022. Seine Bilanz für die Tage in Balve: „Das war eine einfach ungalubliche Woche, mein Pferd war von Anfang an unwahrscheinlich gut drauf.“ Er habe viel gearbeitet die letzten Wochen, „dass sich das so auszeichnet, macht mich einfach unwahrscheinlich stolz“. Gerade die letzten Wochen wären nicht schlecht, aber eben auch nicht richtig gut verlaufen. „Ich hatte immer wieder so ‘nen blöden Flüchtigkeitsfehler“. Der Hengst sei ein „unglaublich schlaues Pferd“ und „sehr cool“.

Für das Paar steht nun Aachen auf dem Programm, der deutsche Meister hat automatisch Starterlaubnis. Vorher möchte Patrick Stühlmeyer den Hengst, den sein Chef Paul Schockemöhle in Frankreich entdeckt hatte, noch ein „kleines Turnier reiten, um ihn happy zu halten“. Für die eigene Happiness ist auch gesorgt. Stühlmeyer macht erst einmal ein paar Tage Urlaub auf Mallorca.

Wolf Silber, Stevens Bronze

Platz zwei ging an Cedric Wolf, der auch schon im Nachwuchsbereich erfolgreich bei Europameisterschaften war. Der 26 Jahre alte Reiter ist mit seinem Meisterschaftspferd DSP Chicitito schon lange ein Team. 2018 hatte er den Brandenburger Crossfire-Sohn von Lars Volmer übernommen. Lediglich ein Zeitfehler musste sich das Paar in den vier schweren Runden in Balve notieren lassen. Der Wallach hatte vor Balve pausieren müssen, war im Januar sein letztes Turnier gegangen. Entsprechend sei er „super happy“, zumal er mit „0,0 Erwartungen“ nach Balve gefahren wäre.

Mario Stevens, vor zwei Jahren Deutscher Meister, hatte zwei Pferde mit ins Sauerland genommen. Mit seinem Toppferd Starissa gewann er den Optimum Preis. Ein Abwurf aus der ersten Wertung vereitelte aber einen erneuten Titel „Ein richtiger Reiterfehler“, grummelt Stevens in der Rückschau. Aber mit der Bronzemedaille sei er „super zufrieden“.

Bundestrainer Marcus Döring lobte Parcourschef Frank Rothenberger, weil es ihm gelungen sei, nicht nur eine einzige Klippe einzubauen, sondern „überall eine Fehlerquelle“. Und damit: „Verdienter Sieger mit Patrick Stühlmeyer, die drei Richtigen, die auf dem Treppchen stehen“.

