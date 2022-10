Opglabbeek: Großer Preis Nummer drei für Patrick Stühlmeyer und seinen neuen Star Drako de Maugre

Erst vor gut vier Monaten hat Patrick Stühlmeyer den Selle Francais-Hengst Drako de Maugre unter den Sattel bekommen. Wie sich gestern in Opglabbeek wieder zeigte, haben sich da zwei gesucht und gefunden.

Vier Monate, sechs (internationale) Turniere und dreimal siegreich in Großen Preisen – das ist die beeindruckende Bilanz der noch jungen Partnerschaft zwischen Patrick Stühlmeyer und dem neunjährigen französischen Hengst Drako de Maugre v. Kannan. Der Fuchs war zuvor schon sehr erfolgreich unter der Französin Alexandra Francart gewesen. Mit Stühlmeyer gewann er den Großen Preis von Pinneberg, das Sires of the World-Springen in Lanaken (okay, das ist nicht wirklich ein Großer Preis, aber ein sehr prestigeträchtiges Springen) und nun standen sie in Opglabbeek ganz vorn.

Allerdings waren sie da nicht alleine. Stühlmeyer und Drako hatten ebenso 33,09 Sekunden fürs Stechen benötigt, wie Lorenzo de Luca (ITA) auf dem zehnjährigen Berlin-Sohn Highlight W. Somit teilten sie sich Platz eins. Dritte wurde Jana Wargers im Sattel der Oldenburger Stute Dorette v. Dollar de la Pierre, die mit 33,16 Sekunden kaum langsamer gewesen war.

Wer ist dieser Drako de Maugre, der den frisch gebackenen Vater Patrick Stühlmeyer von einem Sieg zum nächsten trägt? Gezogen wurde er von Nicolas Normand, der bislang auch noch Mitbesitzer war. Mit Kannan hat er einen der erfolgreichsten Springvererber der Gegenwart zum Vater. Auf der Mutterseite steht der ebenfalls bis 1,50 Meter erfolgreiche Anglo-Araber Fusain du Defey X und dann Ogano Sitte, der keiner weiteren Vorstellung bedarf.

Aus dem Mutterstamm gingen diverse S-erfolgreiche Pferde hervor – die 1,60-Meter-Stute Querelle du Seigneur v. Ksar-Sitte (v. Darco) und ihre Kinder Caribou du Seigneur v. Caridor, der mit verschiedenen Reitern auf 1,60 Meter-Niveau erfolgreich war, und Agrado v. Numero Uno, die erst neunjährig ist und mit Lorenzo Correddu (ITA) auf 1,5 Meter-Niveau im Einsatz ist; dann Uganito du Seigneur v. Ogano Sitte und Curby du Seigneur v. Doree van de Moskifarm (v. Heartbreaker); Victoria du Seigneur v. Ogano Sitte und viele mehr.

Alexandra Francart war es, die den Hengst in den Sport gebracht und erfolgreich bis 1,55 Meter Niveau vorgestellt hat. Sie war auch an ihm beteiligt. Doch Mitte Mai wurde Paul Schockemöhle als neuer Besitzer registriert. Für den dürfte Drako de Maugre nicht nur sportlich, sondern auch züchterisch interessant sein. Er ist gekört, hat bislang aber erst wenig gedeckt.