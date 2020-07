Performance Plus: Onlineauktion mit Top-Dressurpferden hat begonnen!

Ab sofort kann geboten werden bei der Performance Plus Onlineauktion! Schon jetzt sind Gebote von internationalen Interessenten abgegeben worden. 16 talentierte Dressurnachwuchspferde stehen im Angebot, darunter z. B. ein Halbbruder zum populären Hengst Vaderland. Bis zum 13. Juli läuft diese Onlineauktion noch.

Die Kollektion der Performance Plus Onlineauktion umfasst 16 drei- und vierjährige streng selektierte Dressurhoffnungen. LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT-Stables und Reesink Horses bieten diese Dressurpferde gemeinsam in einer transparenten Onlineauktion an.

Ausprobieren bei Performance Plus

Das Ausprobieren ist in vollem Gange. Interessenten aus verschiedenen Ländern haben schon die Chance genutzt, sich ein Bild von den Dressurpferden zu machen. Auch an diesem Wochenende besteht noch die Möglichkeit, einen Termin zum individuellen Ausprobieren zu arrangieren.

Die Kollektion

Mit großer Sorgfalt wurde die Kollektion mit den drei- und vierjährigen Qualitäts-Dressurpferden zusammengestellt. Alles Pferde mit einer guten Einstellung! Sie empfehlen sich sowohl für den Profi wie auch den ambitionierten Amateur – es ist etwas für jeden dabei in dieser Kollektion! Alle Pferde sind sowohl klinisch als auch röntgenologisch untersucht worden. Selbstverständlich können die Untersuchungsprotokolle bei Performance Plus angefordert werden.

Ein Eyecatcher der Kollektion ist der eindrucksvolle Messi v. Indian Rock, ein Versprechen für die Zukunft! Oder der Hengst Mauritius v. Morricone, ein Dreijähriger mit überragender Arbeitseinstellung und sehr interessanter Abstammung. Seine Großmutter ist die Vollschwester des Hengstes Fidermark.

Ein weiteres Talent für die Zukunft ist McKenzy, ein dreijähriger Nachkomme von Governor. McKenzy ist ein super ehrliches Pferd mit großartigen Rittigkeitswerten. Darüberhinaus verzeichnet die Kollektion auch Stuten, die interessant sind sowohl für den Einsatz im Sport als auch in der Zucht. Ein Beispiel hierfür ist Mulana v. Imagine-Ampere, die erst kürzlich angeritten wurde aber schon jetzt dem Reiter unter dem Sattel ein besonderes Gefühl zu vermitteln mag.

Betrachten Sie hier die gesamte Kollektion! https://pplus.auction

Und folgen Sie uns auch auf Facebook.