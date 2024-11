Pferdewinter Neumünster: Pferde-Familientag am 1. Dezember in der Holstenhalle

Am 1. Dezember stehen die Neumünsteraner Holstenhallen ganz im Zeichen der großen und kleinen Pferdefreunde. Der erste Pferdewinter Neumünster im Rahmen des Trakehner Hengstmarktes lockt mit einem kinderfreundlichen, bunten Programm.

Der erste Adventssonntag bildet nach der Trakehner Körung und Auktion in der Holstenhalle Neumünster den idealen Rahmen, um die kleinen Besucherinnen und Besucher mit dem Lebewesen Pferd in Kontakt zu bringen. Ein weihnachtliches Programm rund um Pferde und Ponys bietet der erste Pferdewinter Neumünster während des Trakehner Hengstmarktes. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Vermittlung von grundlegendem Wissen über Pferde, egal ob es um die erste Begegnung mit den Tieren oder das richtige Putzen geht.

Pferdewinter Neumünster: Reitsport „zum Anfassen“ in der Holstenhalle

Den Veranstaltern des ersten Pferdewinter Neumünster ist es ein Anliegen, dass Kinder und Jugendliche ebenso mit Pferden in Kontakt kommen wie sie damals selbst. Der Kontakt zum Tier sei aller Anfang, teilt der Trakehner Verband in einer Pressemitteilung mit. Pony-Mitmachaktionen sind nur eine der Gelegenheiten dafür. Außerdem wartet ein weihnachtlicher Ausstellungsbereich, um rund ums Pferd einzukaufen. Für die Nachwuchsförderung kommen auch die Bildungseffekte nicht zu kurz. Die bundesweit stattfindende Ausbildungsreihe „Derby Academy“ macht Station in den Holstenhallen. Christoph Hess, anerkannter Trainer und Turnierrichter, wird sein Wissen rund um feines Reiten anschaulich vermitteln. Die Moderation übernimmt jemand, den die jugendlichen Besucherinnen und Besucher aus den sozialen Medien kennen könnten: Pferde-Influencer und Comedian Patrick Thomalla wird für den humorvollen Teil der Ausbildungsdemonstration zuständig sein.

Finalprüfungen des Kuschel Cups und weihnachtliches Pferde-Märchen

Einblicke in den Turniersport bieten als weitere Programmpunkte die Finalprüfungen des Kuschel Cups. Ausgetragen wird jeweils ein Finale im Dressur- und Springreiten. Junioren aus dem U18-Bereich haben sich hierfür mit besonders guten Auftritten für die Holstenhallen qualifiziert. Der Sonntag wird dabei mit der Dressurprüfungen um 10 Uhr eröffnet. Die Springprüfung schließt sich dann um 14:30 Uhr an.

Um sich beim ersten Pferdewinter Neumünster auf die Adventszeit einzustimmen, erwartet die Besucherinnen und Besucher am Nachmittag zudem ein weihnachtliches Pferde-Märchen. Eineinhalb Stunden lang sorgt das pferdige Weihnachtsmärchen mit einer aufwändigen Inszenierung und vielen Showelementen für beste Unterhaltung beim Pferdewinter Neumünster in der Holstenhalle.

Alle Informationen rund um den Trakehner Hengstmarkt, den Pferdewinter Neumünster sowie Tickets für alle Veranstaltungsteile gibt es hier.

Nina Gross