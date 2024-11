WM Daraschad ox wird Siegerhengst der VZAP-Körung

Die Körung des Verbands der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e.V. (VZAP) sah ein zahlenmäßig kleines, aber qualitätsvolles Lot in Darmstadt-Kranichstein. Siegerhengst wurde mit WM Daraschad ox ein Marbacher „Eigengewächs“.

Zum arabischen Wochenende mit Körung und Anerkennung hatte der deutsche Zuchtverband für Araber am 26. und 27. Oktober geladen. Nach mehr als 30 Jahren kehrte der Verband erstmals wieder nach Darmstadt-Kranichstein zurück, um eine solche Veranstaltung durchzuführen. Über viele Jahre, genauer gesagt bis 1989 und dann noch einmal 1994 und 1995, war Kranichstein für Araberzüchter der Ort, an dem die Siegerhengste des arabischen Vollbluts proklamiert wurden. Für die Rückkehr in altbekannte Gefilde hatten sich sechs Hengste zur zentralen Körung des VZAP im Reitsportzentrum in Darmstadt vorgestellt. Weitere zwei Vererber wurden zur Anerkennung beziehungsweise Eintragung präsentiert. Einer stach heraus: WM Daraschad ox.

WM Daraschad ox: Unangefochtener Sieger der VZAP-Körung 2024

Die im Körlot präsentierten sechs potenziellen Nachwuchsvererber zeigten sich auf hartem Boden an der Hand und auf Sand mit ihren Vorführern im Stand, Schritt und Trab. Weiterhin wurden sie im Trab und Galopp im Freilauf präsentiert und absolvierten am Finaltag ein abschließendes Freispringen, bei dem Springmanier und Vermögen bewertet wurden. Alle angemeldeten Hengste erhielten das begehrte positive Körurteil. Als Siegerhengst stellte die Körkomission den dreijährigen Schimmel WM Daraschad ox aus der Zucht des Haupt- und Landgestüts Marbach heraus. Der formschöne Junghengst wusste mit korrektem und solidem Fundament zu überzeugen. Auch den klar erkennbaren arabischen Typ ließ der mit einer Prämie bedachte Hengst nicht missen. Er zeichnete sich darüber hinaus durch gute Reitpferde-Points und einen gut angesetzten Hals aus. Die Oberlandstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck hatte es sich nicht nehmen lassen, „ihren“ Hengst nach Darmstadt zu begleiten und nahm sichtlich zufrieden mit der Leistung des Hengstes, die Ehrungen entgegen.

Weil-Marbach, traditionsreiche Schmiede arabischer Vollblüter

WM Daraschad ox stammt ab vom Prämienhengst Mosri al Dahab aus der Elitestute Dahi v. Insh Allah. Er ist somit mütterlicher Halbbruder des WM Devdas v. Dschehim ox, der im Springen derzeit bis Klasse L erfolgreich gefördert ist. Seine Herkunft aus dem baden-württembergischen Haupt- und Landgestüt gibt bereits einen Hinweis auf die Stutenlinie aus der der Nachwuchsvererber kommt. Er entstammt der Stutenfamilie der Murana I, die eine der Gründerinnen des Königlichen Gestüts Scharnhausen-Weil war. Sie wurde, geboren 1808, seinerseits als erste einer Reihe von Vollblutarabern aus dem Orient und Vorderasien importiert. Seit 1932 führt das Haupt- und Landgestüt Marbach die älteste ununterbrochen fortbestehende Vollblutaraberzucht mit der Stutenfamilie der Murana I und der Hengstlinie des Bairactar. Daraschads ox Linie ist bekannt für äußerst rittige, typ- und charaktervolle Pferde.

Weitere gekörte Hengste neben WM Daraschad ox

Der Reservesieg im Körlot ging zudem an den 2021 geborenen Vollblut-Araber Hamzah al Batra v. Ali Nour El Dahab (Z.: Petra und Nigel Nutt). Der 2013 geborene Shayga-Araber Javino/Jussuf-311 v. Jussuf-911 erhielt eine Prämie. Er stammt aus der Zucht von Franz und Anneliese Hoppenberger aus Österreich. Der Schimmel war 2016 im österreichischen Stadl-Paura Siegerhengst.

Ein positives Körurteil erhielten weiterhin:

Bel Adeed ox v. Shanghai EA, Z.: Karin Merkel

WM Namas ox v. Musab, Z: Haupt- und Landgestüt Marbach

HH Secret Rowtag, ein 2019 geb. Braunschecke v. Sultan Ibn Sauda Zahra, Z.: Sarah Horsch

Acrisius (Shagya-Araber), 2020 geb. v. Javino/ Jussuf-311, Z.: ZG Marquardt/ Wehner

Kirchberghofs Garant ox v. Ganymed, Z.: Jessica Lenz-Nemenich

Der Katalog der angemeldeten Hengste mit allen Daten ist hier einzusehen.

Nina Gross